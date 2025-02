Has començat bé l’any amb la teva mascota?

Una noia amb el seu gat (AMIC)

No fa excessives setmanes que hem entrat a un nou. És una ocasió perfecta per a reflexionar sobre les nostres rutines i compromisos. Aquesta època ens convida, per exemple, a revisar els hàbits que compartim amb el nostre animal de companyia i fer ajustos que millorin el seu benestar i qualitat de vida.

1. Revisar rutines i horaris. Un bon punt de partida és analitzar si les activitats diàries que realitzem amb el nostre animal cobreixen les seves necessitats físiques i emocionals.

2. Crear moments de connexió. El dia a dia pot fer que oblidem la importància de dedicar temps de qualitat al nostre company. Sigui amb carícies, jocs o simples moments de calma junts, aquests espais fomenten el vincle i contribueixen al benestar emocional de l’animal i també al nostre.

3. Promoure un estil de vida saludable. Igual que les persones es marquen propòsits de menjar millor o fer més exercici, també és clau garantir una alimentació equilibrada per als nostres animals i fomentar que es mantinguin actius.

4. Revisar el benestar de l’entorn. Un espai segur i confortable és fonamental perquè els nostres animals se sentin tranquils. Aprofita aquest moment per a revisar el lloc on dormen, els seus accessoris i joguines, i fes els canvis necessaris per a garantir que el seu entorn estigui en bones condicions.

5. Prioritzar la salut preventiva. Un altre aspecte que no hem de descuidar és la salut. Establir un calendari anual per a revisions veterinàries o tractaments preventius és vital per a evitar problemes majors.

6. Gaudir de temps a l’aire lliure. Sortir amb el nostre animal no és només una manera d’ajudar-lo a cremar energia, sinó també una oportunitat per a explorar junts nous llocs i crear records. Si tenim un gat o un altre animal que no surt a l’exterior, podem innovar amb activitats dins de casa per a estimular-lo.

7. Fer un repàs emocional. Els animals sovint detecten el nostre estat emocional. Si estem més tranquils i equilibrats, també ho estaran ells. Prendre’ns temps per a cuidar la nostra salut mental ens ajudarà a oferir una millor convivència.





Per Tot Sant Cugat