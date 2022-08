Volar com un ocell

Volar ha estat des de temps immemorials un dels grans somnis de l’home. Al llarg de la història s’han anat desenvolupant tècniques ben diverses. Unes fallaven i, altres, es convertien en autèntics invents que coneixem avui en l’actualitat i que s’han anat perfeccionant: avions, helicòpters, paracaigudes, ales delta, etc.

Les fórmules més espectaculars per a volar són aquelles que, pràcticament, no necessites de massa cosa per a fer-ho, tot sentint-te lliure, amb una gran càrrega d’adrenalina. Els que practiquen la volada de “l’home ocell”, amb els seus vestits-ala, són, segurament, els que més a prop estan de semblar-se a una au. Pèls de punta. Play al vídeo!