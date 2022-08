Passos per a aprendre a meditar des de zero per a principiants

Deixa anar les expectatives. Meditar és permetre que el moment es manifesti, tal com és.

Exercita l’autocura. El teu benestar és la teva responsabilitat, i meditar et farà conscient d’això.

Cerca un lloc. Procura meditar en un lloc que et resulti agradable, sense distraccions.

Genera condicions en el cos. Estirar-se i realitza alguns moviments lleus abans d’asseure’t a meditar generarà millors condicions per a la seva pràctica.

Troba la teva àncora. Inicia la teva pràctica posant la teva atenció en les sensacions del teu cos. Recorre’l i nota quina part se sent de forma més nítida i viva. Pot ser la teva respiració, però també poden ser les teves mans… Aquest lloc serà la teva àncora. Serà el lloc per a descansar la teva atenció durant la pràctica i al qual tornar la teva atenció cada vegada que et distreguis.