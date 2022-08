Meta, equivocada amb la seva estratègia del Metavers?

Malgrat que Mark Zuckerberg no va inventar el terme ‘metavers’, ni tan sols el maquinari de realitat virtual utilitzat per a accedir a aquest, sí que va consolidar l’actual ús que es dona a aquesta paraula, en la mateixa conferència en la qual donava a conèixer el canvi de nom de l’empresa matriu de Facebook, d’aquest, a Meta, en una clara referència al metavers.

Zuckerberg va definir aquest entorn immersiu com la futura interfície d’Internet i va anunciar que, d’ara endavant, la seva companyia posarà tot l’esforç a construir tant el metavers en si, com els dispositius i programari necessari per a accedir a aquest nou paradigma d’interacció amb Internet.

Però, ho està fent bé Meta? Segons IDC, no segueix una estratègia adequada, i això fa que les mirades se centrin en el que podrà fer Apple quan entri en aquest segment.

Concretament, l’anàlisi d’IDC se centra en el maquinari d’ulleres/cascos de realitat virtual, un sector que ha crescut espectacularment en vendes (un 241,6% des del primer trimestre de 2021), i del qual Meta captura un 90% amb el seu popular model Quest 2, però subvencionant els preus, reduint amb això el seu marge de beneficis.

Jitesh Ubrani, gerent de recerca de la divisió de mobilitat i dispositius de consum d’IDC, explica que aquesta estratègia és insostenible a llarg termini. No obstant això, també assenyala el futur llançament d’unes ulleres de VR per part de Meta, orientades al seu ús en entorns professionals, i amb les quals el model de negoci de la companyia ja sembla incloure els beneficis.

Per als analistes d’IDC, l’any clau per a la realitat virtual i, per tant, per al metavers, serà el 2023, ja que en aquest any veurà la llum una nova generació d’ulleres/cascos de les principals companyies fabricadores: Meta, Pic, i Sony, però també d’Apple, que preveuen llançar al mercat les seves primeres ulleres que podrien ser mixtes (realitat virtual/realitat augmentada).

Del producte d’Apple, que podria marcar l’esdevenir del segment, des d’IDC afirmen que serà exclusiu, almenys en aquesta primera iteració, dirigit a un públic molt fan de la companyia de la poma mossegada.

