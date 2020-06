Viu la vida: S’ha d’anar amb la veritat o mentida

Des de petit vaig aprendre que és bo dir la veritat. Pares i mestres etc, insisteixen en això, encara que de vegades descobrim que no sempre fan el que ensenyen. La veritat dir que és positiu que està connectat amb honestedat, sinceritat autenticitat. És a dir, és una qualitat que és també en una relació d’amistat veritable i profunda. També és un vincle d’amor.

No obstant això. Té límits la sinceritat? Has de ser un llibre obert amb tots aquells que t’envolten? La resposta és evident: s’ha de protegir la seva privacitat i això implica compartir les seves experiències, els seus valors, creences i tot el que és important per a vostè amb qui tu vulguis.

En la vida, cada persona té el seu caràcter i la realitat és que també hi ha sinceres i curiosos preguntant què no hauria. En altres àmbits de la seva vida, vostè ha de ser sincer perquè a més a més, la qualitat és també molt notable. De fet, la hipocresia és una manera de ser perjudicial i destructiva per a aquells que no tenen el coratge de mostrar-se com és.

Vostè ha d’evitar la mentida amb aquelles persones que volen reals i sobre aquelles qüestions que realment tenen significat i valor. El pitjor és que hi ha persones que estan acostumades a mentir i acaben convertint-se en veritats de les seves pròpies mentides.

Què pensa vostè sobre aquesta qüestió? ¿Creiem en el valor absolut de la veritat o pensa que tingui més aviat un caràcter relatiu?

Dir la veritat, encara que el dolor és millor que les mentides disfressades que fan que l’altra persona se senti com ximple amb si mateix. Simplement perquè és fàcil tenir la intuïció que estan amagant alguna cosa o engany. Cada dia, la sinceritat és un valor en alça que et farà fomentar les relacions socials de qualitat. A més, és millor dir coses poc abans de que aneu recollint i mantenir un rancor dins de tu mateix, perquè en aquest cas, el dia menys pensat explotaràs abans que l’altre amb tota la seva ira interior.

S’atreveixen a dir a algú que ha ferit alguna cosa o que no es pensa bé el seu comportament. Fer-ho per si mateix, sense esperar res de l’altre, és a dir, no t’enfoques com pot actuar l’altre o el que penses.

Si valora mostrarà a vostè i si no, et donaràs compte ben aviat que han de dedicar el seu temps a altres persones que més ho agraeixen. Hi ha persones que sempre han fet una lectura positiva i el comportament dels altres, busquen justificacions i excuses que s’alimenten només una esperança boig per rebre l’afecte que hom espera de la manera en què esperàveu rebre l per una mena de desig interior.

Fins i tot hi hagi situacions en què un no només ha de callar i amagar la veritat però mentida. De vegades la mentida és el mal menor que ha de triar. De vegades es diu les mentides blanques( Piadosa ) i aquells que pensen que la veritat no és una regla insuperable. Hi ha qui pensa que a vegades és millor mentir. El problema és on poses el límit.