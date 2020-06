El primer dia d’estiu es presenta amb cel serè, encara que creixaràn nuvolades per la tarda

Al matí, com fa dies que no passa, tindrem un cel ben blau. A la tarda tornaran a créixer núvols d´evolució i no podem descartar que encara pugui caure algun ruixat, fins i tot acompanyat d´algun tro aïllat.

A les 23:44 arribarà l´estiu.

Vent de nord-oest, fluix als fons de valls i moderat en altitud.

Les temperatures màximes arribaran a 23ºC a Andorra la Vella, 17ºC a 1.500 metres i 13ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà a 3.700 metres.