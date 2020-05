Viu la vida: L’autisme i els seus sentiments

Encara que pensem que els nens amb autisme no ens volen, sí que ens estimen, només què la forma en què ho demostren és diferent a com ens ho van ensenyar els nostres pares. Un nen normal ens diu que ens estima, ens busca per convidar-nos a jugar amb ell interactivament, mostra el seu somriure quan ens veu i fa dibuixos dels seus pares per orgullosament mostrar als seus amiguets. Una persona amb autisme no sap la forma de comunicar-nos que ens estima, però ho podem notar perquè busca ser on som nosaltres, el seu estat d’ànim canvia quan ens acostem, juga al nostre costat (en el seu) o tracta d’imitar-nos.

Cada nen, adolescent, és diferent, alguns aprendran més ràpid que altres. Tracta que l’ambient sigui el menys complex possible.

És bona idea ensenyar-los les emocions, perquè aprenguin a gestionar-les i a identificar-les en si mateixos i en els altres.

No són males persones amb males intencions, són persones que no et comprenen i no entenen les teves regles i comportaments. Tingues-ho en compte sempre i intenta esbrinar per quina raó fan el que fan. Et pots portar una sorpresa, ja que és molt possible, que els seus crits, potser una mica molestos, t’estiguin demanant ajuda. Cal aprendre a distingir entre el No vull i No puc.

Encara que, per descomptat, establir uns límits és necessari. Els servirà per tenir una idea més organitzada de la vida: quins són els seus deures, què poden o no poden fer. Aquests límits han de ser clars i cal que els entenguin.

Quan coneixes una persona de diferent cultura no t’ajuda en res comparar-la a una persona de la teva: M’he pogut informar una mica, doncs passa el mateix en l’autisme. El desenvolupament de nens amb autisme no segueix el mateix patró que el dels nens amb desenvolupament normal. Que el camí sigui diferent no vol dir que no s’arribi al mateix lloc, tot i que puguin arribar abans o després.

Adapta les activitats a les seves funcions. Alguns nens trigaran a comprendre el significat de l’activitat, però no perdis l’esperança, i serveix-te de tots els mitjans que necessitis fins que comprenguin el que estan fent. Un petit pas per a aquests nens és molt important i és el que fa el treballar amb ells una cosa molt gratificant.

Encara que em sigui difícil comunicar-me o no comprengui les subtileses socials, tinc fins i tot alguns avantatges en comparació amb els que anomenes normals. Em costa comunicar-me, però no acostumo a enganyar. No comprenc les subtileses socials, però tampoc participo de les dobles intencions o els sentiments perillosos tan freqüents en la vida social. La meva vida pot ser satisfactòria si és simple, ordenada i tranquil·la. Ser autista és una manera de ser, encara que no sigui el normal o esperat. La meva vida com a nen amb autisme pot ser tan feliç i satisfactòria com la teva normal. En aquestes vides, podem arribar a trobar-nos i compartir moltes experiències.

No només tinc autisme. També sóc un nen, un adolescent o adult. Comparteixo moltes coses dels nens, adolescents o adults als quals anomenes «normals». M’agrada jugar i divertir-me, estimo als meus pares i a les persones properes, em sento satisfet quan faig les coses bé. És més el que compartim que el que ens separa.

Val la pena viure amb mi. Puc donar-te tantes o més satisfaccions que altres persones, encara que no siguin les mateixes. Pot arribar un moment en la teva vida en què jo, que sóc autista, sigui la teva major i millor companyia. Som nens amb autisme, sentim, estimem i patim a l’igual que els altres, només que no ho sabem expressar de la manera a la que esteu acostumats.