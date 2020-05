Cel cobert amb ruixats al nord

Mentre que a la meitat sud d’Andorra el cel romandrà força cobert i no hi esperem precipitacions, al nord hi quedarà un cel ben carregat fins al vespre, amb possibles pluges o ruixats febles.

La cota de neu se situarà entre 2.200 i 2.300 metres.

Vent fluix de nord-oest arreu del país.

Temperatures màximes de 14ºC a Andorra la Vella, 12ºC a 1.500 metres i 3ºC al Pas de la Casa.

La isoterma se situarà entre 2.400 i 2.600 metres al matí i entre 2.500 i 2.900 metres a la tarda.