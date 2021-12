Vila, 10a a la Copa d’Europa d’esquí de fons de St Ulrich

Aquest dissabte ha tingut lloc la primera jornada de la Copa d’Europa (OPA) d’esquí de fons de St Ulrich, a Àustria, amb Carola Vila, Gina del Rio i Quim Grioche.

En la cursa absoluta, Carola Vila ha disputat els 10km clàssics finalitzant en la 10a posició d’un total de 54 corredores. L’andorrana ha marcat un crono de 28.38,9, a 1.37,5 de la guanyadora, l’alemanya Katherine Sauerbrey (27.01,2). Carola ha començat de menys a més i ha fet una bona cursa, segons l’anàlisi que ha fet el tècnic Xabier del Val.

Pel que fa a Gina del Rio, l’andorrana ha estat 21a amb 15.10,3 en els 5km clàssics, a 1.36,5 de la guanyadora, l’alemanya Helen Hoffmann (13.33,8), i en una cursa que ha comptat amb 86 participants. Del Rio ha sortit malament amb esquís molt ràpids però que s’agafaven al límit i això l’ha sorprès una mica, segons Del Val. En el primer intermig ha passat la 36, i en meta ja en la segona part s’ha adaptat i ja havia guanyat 15 llocs.

Grioche, per últim, competia als 10km clàssics i no ha pogut rendir al seu millor nivell. L’andorrà ha finalitzat 62è amb 28.02,8, a 3.33,3 del guanyador, l’italia Elia Barp (24.29,5).

Demà es disputen les curses en estil lliure, amb els tres fondistes andorrans a les respectives sortides.

Xabier del Val, tècnic: “Gina ha estat 21a, que pel que fa al lloc és pitjor que a Goms, però ha estat una carrera molt semblant i fins i tot una mica millor perquè hi havia gent de més nivell, i per tant, contenta, perquè és una bona cursa que confirma el que ha estat fent fins ara. Carola molt bé també, confirma les bones sensacions de l’última setmana a Davos. Ha fet 10a en sènior. Quim no ha tingut una bona cursa, amb poca energia, poc ritme i males sensacions”.