ERC de l’Alt Pirineu i Aran lliurarà, a Casau, la segona edició del Premi Antoni Flores

La Federació d’ERC a l’Alt Pirineu i Aran celebrarà divendres vinent, 24 d’abril, a les 7 del vespre, el lliurament de la segona edició del Premi Antoni Flores, amb el qual la formació política vol “reconèixer personalitats o entitats pirinenques que treballen per a difondre els valors republicans”. Aquesta vegada l’acte es farà al municipi de Vielha e Mijaran, concretament al local social de Casau.
La presidenta d’ERC a l’Alt Pirineu i Aran, Roser Bombardó, ha explicat que estan “molt il·lusionats de poder realitzar la segona edició d’aquest premi”, que volen que sigui també “un homenatge i un record al nostre company, amic i diputat Antoni Flores”, que “malauradament ens va deixar d’una forma inesperada”. Per això, aquest guardó vol “recordar a una persona compromesa amb el Pirineu, un home que comptava amb uns valors humans i republicans.
El premi consisteix en una escultura realitzada per un artista pirinenc, exclusivament feta per a aquesta ocasió. L’any passat, a la primera edició, es va premiar l’Ateneu del Pallars, una associació sociocultural que actualment treballa per a recuperar un edifici centenari espoliat durant el franquisme, La Lira Vella, des d’on es proposen “dinamitzar i impulsar el Pallars” a nivell social i cultural.