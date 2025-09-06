Vallter acull diumenge la Marrana Skyrace, que enguany s’integra a la Copa Catalana de Curses per Muntanya de la FEEC

Vallter, estació de muntanya gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), acull aquest diumenge, 7 de setembre, una de les cites més esperades del calendari de curses de muntanya de l’estiu: la Marrana Skyrace, una cursa que aquest any arriba a la 13a edició i que adquireix una rellevància especial a l’integrar-se a la Copa Catalana de Curses per Muntanya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), el que la consolida com a prova de referència en el circuit català.
Vallter, compromesa amb l’esport i el territori
Vallter, com a estació d’alta muntanya compromesa amb l’esport i el territori, ha estat un pilar fonamental en l’organització de la cursa de La Marrana. L’estació no només cedeix les seves instal·lacions i recursos logístics, sinó que també treballa colze a colze amb els organitzadors per a garantir una experiència única als participants.
El recorregut, que transcorre per paratges emblemàtics com el circ glacial de Morens i les faldes del Bastiments, ofereix un escenari natural espectacular que reflecteix la singularitat de Vallter. Aquesta implicació reafirma el compromís de l’estació amb la promoció de l’esport de muntanya i la conservació del seu entorn privilegiat dins el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.
Quatre circuits competitius
Organitzada pel Club Excursionista MadTeam, la Marrana Skyrace presenta quatre circuits competitius dissenyats per a adaptar-se a les diferents categories i nivells, tots ells amb sortida i arribada a la mateixa estació ripollesa de Vallter. El recorregut estrella, la Volta de Gegant, manté el seu caràcter d’alta exigència per a corredors experimentats, amb un traçat de 24,5 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.900 metres, que culmina al cim del Bastiments (2.881 m).
A més de la prova reina, s’han ajustat els circuits per a les categories inferiors: el Circ de Morens serà l’escenari de la cursa júnior (13 quilòmetres), mentre que el Passeig de les Marmotes acollirà la juvenil (11 quilòmetres). Com a novetat, s’afegeix el circuit Mirador de Bacivers, de 8 quilòmetres, especialment pensat per a la categoria cadet. El popular Passeig de les Marmotes també mantindrà el seu format de caminada popular, el que permetrà a tothom gaudir de l’entorn de manera més relaxada.
La Marrana Skyrace es caracteritza pel seu elevat desnivell, l’altitud de la cursa i la particularitat de no tenir asfalt en tot el seu recorregut, per la qual cosa ofereix una experiència d’skyrunning autèntica i immersiva en el paisatge d’alta muntanya. La jornada esportiva promet emocions fortes i l’oportunitat de gaudir d’un entorn natural incomparable.