Tornada a l’escola: com fomentar que els fills estudiïn

La tornada a l’escola ja és a tocar. El tema d’estudiar en moltes llars, sovint genera tensions i maldecaps a petits i grans. Tot i que cada nen té el seu propi ritme i interessos, és natural que els pares vulguin assegurar-se que els fills aprofiten al màxim el seu temps d’estudi i desenvolupament. Però, què podem fer per a fomentar que els nostres fills estudiïn quan mostren resistència? Abans de tot, és fonamental intentar entendre el perquè abans d’actuar. La resistència a l’estudi pot venir de diversos factors, com l’estrès, la falta de confiança o la percepció que no li agraden les assignatures. En lloc de castigar o imposar mesures estrictes, podem:
- Conversar amb el nen per a saber com se sent respecte a l’estudi i què li resulta difícil.
- Buscar suport educatiu extern, com un professor particular, que pot fer que el nen se senti més segur.
- Oferir recompenses raonables, com petits privilegis després de sessions d’estudi.
- Provar diferents mètodes d’estudi per a veure si troba alguna tècnica que li agradi més.
Sobretot, el més important és tenir paciència i perseverança, ja que fomentar un hàbit d’estudi és un procés llarg. Cada pas és important i, amb temps i constància, els nens poden aprendre a veure l’estudi com una part essencial i valuosa del seu creixement. Recordem que l’objectiu final és que aprenguin per interès propi i no només per a complaure els pares o obtenir bones notes.
Veiem quines són algunes de les estratègies més efectives que podem implementar quan el nostre fill no vol estudiar:
1. Crear un ambient d’estudi positiu i adequat
És fonamental que el nen disposi d’un espai tranquil i ordenat per a estudiar, lliure de distraccions. Si els nens estudien en un lloc caòtic, sorollós o desorganitzat, és molt probable que es distreguin fàcilment. Com a pares, podem ajudar-los a establir un racó d’estudi amb tot el necessari: llibres, llapis, llibreta, etc. Això els ajudarà a concentrar-se i associar aquest espai amb el moment de treball.
2. Establir una rutina d’estudi
Un dels grans reptes per a molts nens i adolescents és la constància. Per tal de crear un hàbit d’estudi sòlid, és recomanable establir una rutina, fixant horaris diaris dedicats a l’estudi. Aquests horaris haurien de ser flexibles, però constants, de manera que el nen s’acostumi a estudiar a una hora determinada del dia, per exemple, després de berenar. Una rutina clara ajuda a disminuir la resistència a l’hora d’estudiar, ja que es converteix en una part natural del seu dia a dia.
3. Motivar amb objectius clars i assolibles
És molt útil que el nen tingui objectius d’estudi clars i assolibles, ja sigui completar una tasca, millorar en una assignatura específica o preparar-se per a un examen. Aquests objectius poden ser definits conjuntament entre els pares i el nen, de manera que ell mateix tingui una motivació per a assolir-los. També és positiu celebrar els petits èxits, ja que això pot reforçar el seu interès per l’estudi.
4. Evitar la pressió excessiva
La pressió excessiva sovint produeix l’efecte contrari. És normal que els pares tinguin expectatives, però si el nen sent que se li exigeix massa, pot acabar frustrat o, fins i tot, desenvolupar una actitud negativa cap a l’estudi. Per tant, és essencial donar suport, reconèixer els esforços i comprendre que cada nen té el seu propi ritme.
5. Mostrar interès per les seves activitats acadèmiques
Els nens acostumen a respondre positivament quan veuen que els seus pares estan interessats en els seus estudis. En lloc de limitar-nos a preguntar “has fet els deures?”, podem fer qüestions més concretes: “Què heu après avui a classe?”, “Com et va amb aquesta assignatura?” o “Hi ha alguna cosa que et costi més?”. Aquesta actitud de suport i escolta activa ajuda a establir una relació de confiança i a fer que els nens vegin l’estudi com una cosa positiva, no només com una obligació.
6. Oferir suport quan troben dificultats
És molt comú que els nens es frustrin quan troben dificultats en certes assignatures. Davant d’això, és important oferir suport en lloc de recriminar o castigar. Si un nen no vol estudiar, potser és perquè se sent aclaparat per alguna tasca o tema difícil. En aquests casos, oferir-se a ajudar-lo, buscar un professor particular o, fins i tot, recórrer a recursos en línia pot fer que el nen recuperi la confiança en si mateix.
7. Fer servir tècniques d’estudi dinàmiques
No tots els nens tenen el mateix estil d’aprenentatge. Algunes tècniques, com el resum, l’ús de mapes mentals o la creació de targetes de memòria, poden ser més efectives i, a més, fer l’estudi més amè i motivador. Trobar activitats que s’adaptin als interessos i l’estil de cada nen pot fer que estudiar sigui més interessant i menys feixuc.