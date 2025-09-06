El curs 2025-2026 comença, a Catalunya, amb més d’1.600.000 alumnes i un descens progressiu de les ràtios

El proper curs 2025-2026 començarà, a Catalunya, el proper 8 de setembre amb una previsió de gairebé 1.605.000 alumnes dels diferents ensenyaments. Tot i aquest volum d’alumnat, són previstos 2.247 alumnes menys que el curs anterior, a causa de la davallada sobretot a l’educació infantil, primària, i ESO. Es redueix l’alumnat, però per contra s’incrementa la plantilla de professorat en 1.672 dotacions, de tal manera que el curs s’iniciarà amb 83.949 dotacions.
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha presentat aquesta setmana les dades i actuacions del Departament de cara al nou curs, on un dels reptes principals és el reforç a l’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, en concret en la detecció de les dificultats d’aprenentatge.
Per això, es faran diverses accions per a desenvolupar les competències orals i lectores a les edats primerenques i per a detectar-ne les dificultats als primers cursos de primària. “Ens trobem amb unes aules que tenen menys alumnes, però en canvi amb una major complexitat, donada aquesta increment d’alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu”, ha explicat Niubó “i, per tant, amb més necessitat de destinar-hi recursos addicionals per a poder fer-hi front, millorant l’atenció educativa d’aquest infants i del conjunt del grup classe”.
També amb l’objectiu de vetllar pel benestar de l’alumnat, s’incorporarà un psicòleg a cadascun dels 11 Serveis Territorials que serà referent en l’àmbit de la salut mental i l’orientació educativa.
Baixen les ràtios, creix la plantilla docent
Es manté la reducció de ràtios dels darrers cursos a I3 i 1r d’ESO, amb l’objectiu d’afavorir l’alumnat. A Infantil 3, el 95,27 % dels 2.072 grups públics tenen una ràtio de 20 alumnes per grup o inferior; i si es té en compte la ràtio 19 o inferior, la xifra és del 82,53 %. A 1r d’ESO, el 97,1 % dels 1.898 grups públics tindran una ràtio de 30 alumnes per grup o inferior.
El curs començarà amb una plantilla de 83.949 dotacions als centres públics, fet que suposa un creixement de 1.672 respecte ara fa un any, per a donar resposta a les necessitats d’escolarització, i reforçar l’atenció a la diversitat i la formació professional. També creix el personal d’atenció educativa en 352 dotacions -4.033 en total- i el personal d’administració i serveis en 202 dotacions -amb un total de 4.610-.
S’implanten millores per al professorat com els nomenaments diaris -des del passat mes de març eren 4 dies de nomenaments a la setmana-; el concurs de trasllat autonòmic -que no es convocava des de 2004-; i el pilotatge d’una aplicació mòbil per a què els interins puguin gestionar les adjudicacions de la borsa de treball docent.
Millora educativa
En l’àmbit de la millora educativa, en matemàtiques es mantenen els programes PCMAT i Florence i s’implanta el programa de Suport intensiu a les matemàtiques (SIM), abastant en total 800 centres. Creixen les aules d’acollida en 200 dotacions -1.363 en total- i s’amplia fins a 538 els centres de la Xarxa de competència lectora.
En llengua anglesa augmenta fins a 150 el nombre d’auxiliars de conversa; i el Departament finançarà tallers de llengua anglesa per a 91 centres amb alumnat vulnerable.
Es posen en marxa programes per a l’educació en sostenibilitat i la millora de resultat en ciències i per a promoure les vocacions STEAM, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat.
Aquest curs s’eliminen els mòbils a l’etapa obligatòria, i aquest setembre el Departament publicarà una guia per a acompanyar les famílies en l’ús responsable dels dispositius mòbils. “Considerem que la seva eliminació del context escolar és un pas més que contribuirà a millorar l’aprenentatge del nostre alumnat, la convivència i el clima als centres i els preservarà a l’escola dels riscos d’accés a determinades xarxes socials menys protegides”, ha ressaltat Niubó.
Pel que fa a l’etapa 0-3, la conselleria impulsarà la creació de 904 places públiques, i incrementa en 200 euros el finançament de places als ajuntaments, que passen de 1.600€ a 1.800€. També s’incrementa la dotació del Departament a la gratuïtat de l’I2 amb 200€, per a fer efectiva la gratuïtat de les famílies. Aquestes dues mesures suposen una inversió de més de 16M€.
Més places de formació professional
Creix l’FP amb 7.538 noves places i 305 grups nous, la majoria a grau mitjà, grau superior i programes de formació i inserció. Altres novetats a la formació professional són:
-Reserva de grups públics a l’FP de grau bàsic per a joves tutelats.
-Implementació de grups d’acollida lingüística als centres de formació de persones adultes.
-Dos grups de programes professionalitzadors en centres penitenciaris.
–Increment de 62 orientadors en centres de formació professional.