Uns 3.300 cotxes i 10.000 visitants el primer dia d’obertura de la frontera del Pas de la Casa

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, conjuntament amb el cap de govern, Xavier Espot, i els ministres, Jordi Torres i Verònica Canals han estat presents al Pas de la Casa el primer dia de reobertura de la frontera als turistes francesos i de la represa de l’activitat comercial al país

Els Cònsols i la ministra han explicat, als nombrosos mitjans de comunicació nacionals i internacionals que han realitzat la cobertura informativa durant el dia d’avui, el dispositiu especial preparat en coordinació́ amb el Govern d’Andorra, on treballadors comunals, voluntaris de Creu Roja Andorrana i agents de circulació́ i policia han vetllat, entre altres coses, per informar als visitants de les mesures de seguretat i aconseguir una bon desenvolupament de la jornada.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha explicat que la represa de l’activitat comercial s’ha fet de forma esglaonada i tot i els més de 2.000 vehicles que ja havien passat la frontera al primera hora del matí, no hi han hagut aglomeracions i s’han pogut complir les mesures de seguretat, fins a darrera hora on els vehicles han arribat a 3.300 i una estimació de 10.000 visitants, unes xifres similars a les d’un cap de setmana d’estiu.

Laura Mas ha explicat que “la majoria de persones que han creuat la frontera ja venien amb la mascareta posada i els reforços policials i del comú que hem repartit per tot el nucli urbà, han ajudat a donar una imatge de calma i seguretat” i ha afegit que “la col·laboració dels establiments ha estat molt important i ha contribuït en transmetre aquesta bona imatge com a destinació turística, fet que els hi vull agrair”

Entre les mesures que ha adoptat el Comú, a més de l’ampliació d’efectius d’agents de circulació i de situar diferents grups d’informadors, s’ha senyalitzat i distribuït entre els comerciants els cartells amb les mesures de seguretat i prevenció que s’han complert amb escreix.

La Cònsol Major ha fet un balanç positiu del primer dia d’obertura, agraint la tasca de totes les persones i institucions que han participat al dispositiu especial que es mantindrà durant les properes setmanes i s’anirà adaptant d’acord amb les valoracions pertinents amb el Govern d’Andorra.

Cal recordar que fins a demà França no permet la circulació dels seus ciutadans a més de 100 quilòmetres del seu lloc de residència, pel que es preveuen més entrades de turistes, sobretot el proper cap de setmana.