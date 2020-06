Les instal·lacions esportives d’Encamp i del Pas obriran de forma esglaonada a partir del 2 de juny

El Comú d’Encamp reobre de forma esglaonada les instal·lacions esportives de la parròquia a partir del dimarts 2 de juny. Les primeres instal·lacions que es posaran en servei seran el gimnàs (sala de musculació i sala cardiovascular) tant al Complex d’Encamp com al Centre Esportiu al Pas de Casa, les pistes de tennis, i les pistes de pàdel de Prada de Moles i del Centre Esportiu.

La resta d’espais que conformen el conjunt d’instal·lacions esportives s’aniran obrin de forma esglaonada, d’acord amb les mesures sanitàries i en funció de com evolucioni la pandèmia.

Les instal·lacions esportives han estat preparades, per exemple, amb neteges amb profunditat, recol·locant els aparells per a mantenir la distància física de seguretat de 2 metres, instal·lant mampares a les recepcions.

El Comú ha aplicat les mesures i recomanacions que ha indicat el Govern d’Andorra i per tant ha limitat la capacitat màxima a dins de les instal·lacions, ha reservat dues franges horàries per a persones vulnerables, de 11:30h a 13:30, i preveu dues franges horàries sense usuaris per a procedir a la neteja i desinfecció de les instal·lacions. No es podran utilitzar els vestidors i s’habilitarà armariets per deixar els objectes personals. Serà necessari passar la targeta de soci pel lector abans d’entrar.

Hi haurà disponible gel hidroalcohòlic a les entrades dels centres esportius i sales respectivament i una estoreta de desinfecció per a les sabates a les entrades.

L’ús de la mascareta en el recinte interior és obligatori. Caldrà rentar-se les mans, tant a l’entrar com al sortir.

Els usuaris de les sales de musculació i cardiovascular han de portar una tovallola per utilitzar exclusivament a les màquines i hauran de netejar amb els mitjans disponibles a dins de les sales les màquines i estris abans i després de la seva utilització, i no es podrà intercanviar el maquinari entre usuaris sense neteja prèvia.

Qualsevol pagament haurà de fer-se amb targeta de crèdit a les recepcions del Complex o del Centre Esportiu, i s’està treballant perquè properament es puguin fer també a través del web.

Els usuaris de les pistes de tennis i pàdel de Prada de Moles i de pàdel del Centre Esportiu del Pas de la Casa, hauran de reservar també a través del telèfon o el web i hauran de jugar sempre amb el mateix company, evitar canviar de pista i la salutació preceptiva entre jugadors.

Les reserves per accedir a les instal·lacions, per evitar aglomeracions es podran fer a través del web del Comú, comuencamp.ad i als telèfons 732700 (Complex) 755111 (Centre Esportiu).

Les instal·lacions estaran obertes en el següents horaris:

Complex Prada de Moles Centre Esportiu del Pas de la Casa De dilluns a divendres de 9 a 21 h Dissabte de 9h a 20h Diumenge de 9 h a 14 h De dilluns a divendres de 9 a 21 h Dissabte de 9h a 14h i de 15h a 20h Diumenge de 9 h a 14 h De dilluns a dissabtes de 9 a 21 h Diumenge de 15 h a 21 h

El Comú ha ampliat automàticament els abonaments en la mateixa proporció de dies que no s’ha pogut gaudir de les instal·lacions durant el tancament, en funció de cada tipologia d’abonament. Així per exemple, per als abonaments anuals s’ampliarà 81 dies que són els que han estat tancades les instal·lacions, a partir de la data de finalització de l’abonament. Per a la resta d’abonaments s’ampliaran els dies que correspongui des del 13 de març fins a la data que finalitzava cada abonament.

Tenint en compte que hi ha moltes variants d’abonament es recomana que per qualsevol dubte els usuaris es posin en contacte amb la recepció de cada centre esportiu.