La Generalitat planteja que l’Alt Pirineu i Aran avanci a la fase 3 de la desescalada dilluns que ve

El Departament de Salut de la Generalitat proposarà al Ministeri de Sanitat que l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre avancin a la fase 3 de la desescalada aquest pròxim dilluns, 8 de juny. Així mateix, la petició inclou que la regió sanitària de Barcelona i les regions metropolitanes del sud i el nord passin a la fase 2 del desconfinament. A més, es demanarà que pugui progressar fins a aquest nivell la regió sanitària de Lleida, tot i que el pas està condicionat a la progressió dels indicadors. Finalment, Girona, la Catalunya Central, el Penedès i el Garraf es mantindrien en la fase en què es troben, la segona.

Les propostes han estat aprovades aquest dilluns pel Procicat i els informes pertinents s’han enviat al govern espanyol.

En la fase 3, l’última abans d’entrar a l’anomenada “nova normalitat”, desapareixen les franges horàries reservades a col·lectius determinats. Tot i això, s’han d’extremar les mesures de seguretat i d’higiene amb els grups vulnerables.

També es preveu que puguin obrir establiments i locals comercials amb independència de la superfície, sempre i quan es limiti l’aforament al 50%. A més, les terrasses a l’aire lliure podran disposar del 75% de l’espai i estarà permès el consum a la barra sempre que es garanteixi la distància de seguretat.

El cas de Lleida

L’executiu català recorda que la setmana passada es va decidir que la regió sanitària de Lleida continués uns dies més a la fase 1 arran que es va detectar un augment de casos en diversos àmbits. Segons ha explicat el Govern, la situació té una “bona evolució”, per la qual cosa l’àrea “estaria en condicions” per al pas a la fase 2.

Un dels aspectes “fonamentals” per a la progressió en el desconfinament és la capacitat del sistema de salut per identificar possibles focus de transmissió en col·lectius específics. En aquest sentit, a Lleida s’han posat en marxa plans d’acció concrets tant per a la població nouvinguda per treballar en la campanya de la fruita com per al sector dels escorxadors.

Tot i aquesta estabilitat, el Departament de Salut continuarà analitzant l’evolució de la regió sanitària de Lleida i la proposta de passi a la fase 2 estarà condicionada a la progressió dels indicadors epidemiològics els propers dies, subratlla el Govern.