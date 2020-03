La llei de mesures urgents per fer front a la crisi derivada de la Covid-19 ha estat aprovada per assentiment de tots els grups parlamentaris.

Al Consell General d’aquest dilluns al matí, amb la meitat dels representants polítics, s’ha evidenciat la gravetat de la situació i la responsabilitat de totes les formacions, que han assegurat deixar de banda les ideologies per arribar a acords ràpids per ajudar els ciutadans i les empreses a sortir d’aquesta situació.

No obstant això, tots han reconegut que després de la crisi sanitària arribarà una forta crisi econòmica i per aquest motiu s’han mostrat disposats a seguir col·laborant com fins ara per planificar una segona fase d’accions de reactivació econòmica.

Carles Naudi, president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, ha apuntat a “noves mesures d’impuls”. “Ens toca ser valents i caldrà trencar clixés”, ha avançat.

Josep Pintat, president del grup parlamentari de Terceravia+UL+I, ha qualificat la situació “d’economia de guerra”, un moment en el qual “l’Estat és el pal de paller”. Per això ha donat suport a les mesures tot i alertar que “no seran suficients”.

Al seu torn, Ferran Costa, president del grup liberal, ha volgut incidir en el concepte que ha marcat l’elaboració de les mesures: “el principi de corresponsabilitat”. És plenament conscient “que no hi haurà ningú del tot satisfet” però ha remarcat que “l’impacte econòmic i social afectarà tohom”.

Pere López, president del grup socialdemòcrata, ha posat en relleu la necessitat de “donar continuïtat a les línies de diàleg i treball conjunt”, així com “pensar en una segona fase amb mesures més valentes”. Ha posat sobre la taula “la injecció directa a empreses i autònoms”.

Finalment, la presidenta suplent del grup demòcrata, Mònica Bonell, confia “que puguem mirar de cara la covid19 en uns dies i començar a aixecar restriccions”. Preveu que “serà llavors el moment d’encarar una segona fase” per recuperar l’economia.