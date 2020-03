Aquest dilluns es comencen a repartir a l’Alt Urgell les targetes prepagament de les beques de menjador, expedides per la Generalitat en el marc de les mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos de vulnerabilitat social en relació amb el COVID-19. Un total de 328 famílies beneficiàries rebran un SMS des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que amb l’ajuda dels ajuntaments ha organitzat el repartiment.

Les famílies són de 13 municipis de l’Alt Urgell i de 2 municipis de la Cerdanya (Prullans i Montellà i Martinet). Un 75 per cent de les targetes es repartiran a la Seu d’Urgell. Tots els becats rebran la targeta al seu domicili, i no els caldrà sortir de casa per anar-la a recollir ni tampoc necessitaran cap document de recepció, per evitar contactes innecessaris.

El funcionament de la proposta està detallada a la pàgina web www.alturgell.cat i se’n pot consultar tots els dubtes. A més a més, a part del funcionament s’ha elaborat un apartat específic per informar de mesures alimentàries que poden seguir totes les famílies durant aquests dies.

Targetes VISA

Les targetes prepagament són targetes VISA emeses per una entitat financera, que estan carregades amb 40 euros inicials, que corresponen als primers 15 dies de confinament. Les properes recàrregues de diners es faran des de l’entitat financera, directament a cada VISA. Les famílies disposaran de tantes targetes com fills o filles beneficiaris hi hagi. D’altra banda, les targetes estan codificades per poder fer el seguiment per a les recàrregues.

La utilització de la targeta es pot fer en qualsevol establiment alimentari que tingui datàfon. Es recomana que abans de fer-la servir es mirin les instruccions de la pàgina web, i es planifiqui bé la compra i es prioritzin aliments bàsics com verdura, fruita, ous, carn, peix, pasta, arròs, cereals, llegums, llet i derivats làctics com els iogurts, pa, oli, sal, sucre, xocolata i fruits secs.

Si les famílies tenen una incidència amb la targeta prepagament, poden contactar amb el telèfon d’atenció al client de Caixabank (900 404 090).

Guardar els tiquets de compra

Un altre aspecte a destacar, és que tot seguint les indicacions dels serveis socials d’arreu de Catalunya, els beneficiaris hauran de guardar els tiquets de compra dels dia/es que l’han fet servir. Quan finalitzi el període de confinament rebran un SMS per tal d’explicar on han de retornar els tiquets. La mesura vol garantir que les famílies han adquirit aliments bàsics per als seus fills i filles.

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el CAPAU, des del dilluns 16 de març, van acordar fer arribar aliments a les famílies amb més vulnerabilitat, les quals seguiran percebent aquest sistema acordat fins al final del confinament.

Per a més informació i dubtes es pot contactar amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de 10 a 13 h, al 973 35 31 12, consell@alturgell.ddl.net, o bé al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU), al 973 35 41 02, de 9 a 14 h. Per a urgències socials cal trucar al 630 43 07 52 .de 9 a 21 h, o bé als ajuntaments comarcals.



Ajuts escolars

La Direcció General d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa del Departament d’Educació i de la Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha creat unes targetes de prepagament destinades a les famílies que durant aquest curs escolar són beneficiaris de beques socioeconòmiques i també per a l’alumnat amb menjadors preceptius (obligatoris), sempre i quan estiguin en seguiment de serveis socials.

Els ajuts de menjador es garanteixen en els nivells educatius de segon cicle d’educació infantil (P3 a P5), primària i secundària obligatòria, durant aquest període en el qual els centres educatius estaran tancats com a mesura per a la prevenció i el control de la infecció pel SASTS-COV-2.