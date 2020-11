Una setantena de nous positius i un ingrés a l’UCI en una nova jornada de tendència a la baixa

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres a la tarda per actualitzar les dades sanitàries vinculades a la COVID-19. Ha informat que actualment es registren un total de 1.173 casos actius, 29 menys respecte ahir. Del total, hi ha 27 persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 17 a planta i 10 a l’UCI. A la planta especial COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre hi ha 6 residents.

Martínez Benazet també ha informat que es comptabilitzen un total de 3.960 altes dels 5.208 afectats des de l’inici de la pandemia. D’alra banda, es registren un total de 75 defuncions

Pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 13 aules sota vigilància activa –3 amb tots els membres aïllats i 10 amb només alguns confinats–. A més, es registra un total de 21 aules en vigilància passiva.