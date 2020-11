Prova diagnòstica obligatòria pels turistes que pernoctin 4 o més nits

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, també ha volgut referir-se a les mesures que s’aplicaran als visitants durant la temporada d’hivern i que ja havia avançat la ministra de Turisme, Veronica Canals, referents. Així, Martínez Benazet ha dit que aquestes noves mesures venen a sumar-se a les ja presentades fa unes setmanes pel Govern, que tenen per objectiu cribrar de manera setmanal a més del 40% de la població que resideix al país durant la temporada d’hivern per tal d’oferir la màxima protecció sanitària entre la població resident de cara a l’arribada del turisme i alhora oferir també una destinació segura als nostres visitants.

El titular de la cartera de Salut ha explicat que l’Executiu ha impulsat un protocol pel qual es demanarà una prova diagnòstica (PCR o TMA) a aquells turistes que pernoctin 4 o més nits a Andorra, i que siguin majors de 6 anys. La prova ha d’estar feta amb una antelació màxima de 48 hores abans de l’arribada a Andorra.

Queden exempts els visitants d’origen francès, espanyol o els turistes portuguesos donat que existeixen convenis sanitaris entre Andorra i aquests països. També quedaran exempts els turistes que provinguin de països considerats com a ‘zona verda’ o els que el seu rati de tests per població al seu territori sigui superior a 5.000 proves per 100.000 habitants per setmana.

El titular de Salut també ha exposat que els allotjaments turístics seran els responsables de verificar els certificats de les proves dels seus clients i de registrar i lliurar aquesta documentació a les autoritats competents.

Cribratges sectorials

De manera paral·lela, i abans que comenci la temporada d’esquí, el Ministeri de Salut continua impulsant cribratges sectorials per detectar de manera precoç el virus entre la població. Per això, Martínez Benazet ha informat que es faran proves voluntàries a tots els treballadors que desenvolupen la seva activitat al comerç cara al públic. Les persones interessades han de trucar, entre els dies 7 i 13 de novembre, al +376 821 955, per demanar hora i indicar que participen en el cribratge del comerç, el seu nom, el número de la CASS, el número de telèfon. Aquest telèfon està operatiu de dilluns a divendres de 8 a 18 hores i dissabtes i diumenges de 8 a 14 hores.