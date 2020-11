El PS celebra l’ajornament del Codi de procediment civil i retirarà la moció si es fa la taula de treball

La formació socialdemòcrata ha conegut aquest migdia el contingut de la reunió que Govern ha mantingut amb representants de la Justícia i celebra que Govern hagi rectificat i que els fets donin raó als arguments exposats el dijous al Consell general pel Grup Parlamentari socialdemòcrata i que el que era la motivació principal de la pregunta s’hagi assolit per via de l’ajornament de l’entrada en vigor del Codi de procediment civil tal com el Col·legi d’Advocats i la formació Socialdemòcrata demanava.

“Estem satisfets de la nostra feina, tot i que Govern no ens hagi volgut donar la raó ahir a la cambra”, ha explicat López, que ha valorat molt positivament que el debat d’aquest dijous i els seus esforços no hagin estat en va: “all llarg de la setmana, si Govern crea la taula de treball a la qual tots els poders públics estiguin representats, retirarem la moció”, ha avançat, sense deixar d’insistir en la importància que té per al bon funcionament de la taula que els grups parlamentaris en formin part, un fet que es compartit molt àmpliament pels estaments judicials i pel propi Col·legi d’advocats.

Poder completar una millor assignació de recursos als estaments judicials alhora que s‘esmenin entretant els errors materials i conceptuals existents en el projecte de Llei i convocar una taula de diàleg amb tots els agents implicats en el bon funcionament del sistema judicial i amb la participació també del Govern i dels grups parlamentaris representats al Consell General eren les dues raons que van portar a la formació socialdemòcrata a tramitar una moció per ajornar el Codi de procediment civil.

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ja va alertar ahir al llarg de la sessió de consell que la intenció i el compromís de la formació amb els professionals del món de la justícia era presentar, si no s’arribava a un acord amb Govern, una moció perquè sigui votada el dia 12/11”.

Complint els terminis reglamentaris la moció ha estat entrada aquest matí i, en la mateixa, els socialdemòcrates han exposat que les demandes efectuades tant formalment com de forma indirecta per mitjà de declaracions i manifestacions als mitjans de comunicació tant per batlles, magistrats, procuradors i altres professionals que treballen i sostenen el poder judicial, i també el comunicat i les declaracions efectuades per la Junta del Col·legi d’Advocats i la documentació lliurada tant al Govern com als grups parlamentaris tant sobre la manca de planificació de recursos com per l’existència d’errors materials I conceptuals que impossibiliten una entrada en vigor efectiva del Codi de Procediment Civil. Els socialdemòcrates afegien, a més, les restriccions sanitàries vigents, que en principi es preveu puguin estar també vigents a partir del proper mes de gener i posen en relleu que els reiterats oferiments de diàleg conjunt entre Govern, Consell General i poder judicial han estat rebutjats en els darrers mesos.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata insisteixen que estan a favor de l’aplicació d’aquest codi de procediment civil i que, en conseqüència, van votar a favor de la llei, perquè suposarà un avanç en dret civil, que és el que afecta més a les famílies cada dia. Aquest codi, a l’entendre del PS, si bé ha de permetre agilitzar, aquesta agilització no pot implicar si es força l’entrada en vigor un col·lapse en el sistema.