Una padrina morta en un incendi a Sant Julià

Al lloc dels fets es van desplaçar 4 dotacions dels Bombers (AndorraDifusió)

Una veïna de Sant Julià de Lòria, de 79 anys, ha mort víctima d’un incendi. Tot apunta que la causa va ser per una intoxicació per fum, generada per un matalàs incendiat. El SUM va estar durant 45 minuts intentant reanimar-la, sense èxit. La dona ha perdut la vida mentre era a casa seva, segons les primeres investigacions, pel fum generat per un matalàs incendiat.

Tot va començar aquest dimarts, a les nou de la nit, quan un veí va trucar als bombers avisant que hi havia fum en un pis i que hi havia una persona a dins. S’hi van desplaçar quatre dotacions, que van aconseguir extingir el foc en només deu minuts. També hi va anar una ambulància del Cos.

Els serveis mèdics es van trobar la dona inconscient, sense signes de violència i van intentar reanimar-la durant 45 minuts. Quan van certificar-ne la mort, la policia va analitzar les causes de l’incendi per a determinar en quines circumstàncies va morir la víctima.

En total, la intervenció va durar una hora i mitja i tot apunta que el foc es va generar de manera accidental. L’incendi es va declarar al quart pis d’un immoble del carrer Lòria.