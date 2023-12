Trofeu Nadal de Natació: Rècords d’Andorra de Max Suárez i Ramon Montoto en l’edició 2023

Max Suárez i Ramon Montoto a la piscina olímpica dels Serradells (FAN)

Dos rècords d’Andorra de 15 anys per a Max Suárez i un nou rècord d’Andorra de 13 anys per a Ramon Montoto. Aquestes són els resultats més destacats de l’edició 2023 del Trofeu Nadal de Natació en piscina de 25 m, celebrat el passat dissabte, 16 de desembre, i organitzat per la Federació Andorrana de Natació (FAN), en una piscina olímpica dels Serradells adaptada per a l’ocasió.

En la prova de 100 m esquena, Ramon Montoto ha fet un temps d’1:08,84 amb el qual ha superat la marca d’1:09,40 de Tomàs Lomero del 29 de novembre de 2004, per a sumar el seu cinquè rècord d’Andorra i tercer cap de setmana seguit del mes de desembre en què rebaixa una marca nacional. Durant el període ha millorat les marques de Pol Arias de 50 i 200 m esquena, i els registres de Tomàs Lomero en la prova de 100 m esquena, tant en piscina de 25 m com de 50 m. A més a més, el 9 de desembre, Montoto també ha sumat una rebaixa de temps del seu rècord de 200 m esquena, durant la fase 2 del Campionat de Catalunya d’Hivern Júnior/Infantil, per a completar el total de cinc. Un gran rendiment per al jove nedador del CN Serradells.

Quant a Max Suárez, ha rebaixat per dues vegades el rècord d’Andorra de 15 anys en la prova de 100 m lliure. La primera ocasió en la final de la prova amb un temps de 55,54 que li ha permès superar la marca de 55,83 en piscina de 25 m d’Oriol Cuñat del 10 de març del 2007; i la segona vegada, durant la primera posta del relleu 4×100 m lliure masculí, amb un crono de 55,36 per al registre oficial definitiu. Nou rècord d’Andorra i quart rècord nacional del seu recompte particular.