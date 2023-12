Rius, 24è amb una gran segona mànega (4rt) al gegant dels Nacionals d’Albània

Àlex Rius a Kronplatz, durant un entrenament de gegant (FAE)

Aquest dimarts s’ha disputat a Kronplatz (Itàlia) el primer dels dos gegants previstos. Àlex Rius ha estat 24è amb una gran segona mànega en què ha assolit el quart lloc. Xavier Cornella ha acabat 32è. Rius ha etat 24è amb +2.21 respecte al guanyador, que ha estat el noruec Johs Braathen Herland amb 2.23.90. L’andorrà, que a la primera mànega era 28è, a la segona ha anat a per totes i ha marcat el quart temps parcial, que l’ha deixat, finalment, en la 24a posició.

Per la seva part, Xavier Cornella ha estat 32è amb +4.82, sent 35è a la primera i 33è a la segona. Per últim, Àlvar Calvo, jove esquiador U19 del gruup EEBE, no ha pogut completar la primera mànega.