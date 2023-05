Una guia per a la igualtat en les empreses

Cartell informant sobre la guia d’igualtat per a empreses (Govern d’Andorra)

El Consell de Ministres ha validat la nova ‘Guia per a elaborar plans d’igualtat per a empreses’. L’objectiu del document, que es facilitarà al col·lectiu concernit, té per objectiu poder ajudar a les empreses a implementar de forma eficaç i entenedora el que exigeix la Llei efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

Cal recordar que el text legal estableix els principis d’actuació, així com les mesures adreçades a eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones respecte dels homes en tots els àmbits de la vida i a garantir la igualtat d’oportunitats de dones i homes i la no-discriminació.

En aquest sentit, es fa especial èmfasi en l’àmbit del treball, on actualment es continuen detectant discriminacions directes i indirectes per raó de sexe que contribueixen a perpetuar aquesta relació de poder i de desigualtat. És per aquest motiu que la llei insta a les empreses a garantir la igualtat de tracte i la no-discriminació, així com afavorir la igualtat d’oportunitats de dones i homes amb totes aquelles mesures necessàries, independentment de la dimensió ocupacional de la plantilla. Així mateix, per a les empreses de 50 o més persones treballadores, estableix l’obligació d’implementar un pla d’igualtat que articuli les mesures requerides.

Amb l’objectiu de facilitar aquesta tasca, el Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat ha creat la guia on es descriuen aspectes essencials en l’elaboració dels plans d’igualtat com són la negociació, les dades que s’han d’analitzar en la fase diagnòstica, el contingut que ha de recollir el pla i les orientacions sobre com estructurar les mesures que s’hi especifiquen, la vigència i el seguiment i l’avaluació de resultats.

D’aquesta manera, la guia recorda que les empreses han de negociar el pla d’igualtat amb els treballadors i treballadores perquè ambdues parts participin en el procés de construcció del pla. Per aquest motiu es proposa la constitució d’una comissió de negociació del pla. Un cop feta la diagnosi de situació de l’empresa, la guia destaca que cal organitzar les accions en àmbits que les agrupin. Aquests àmbits poden ser definits per la comissió però, com a mínim, inclouran: la sensibilització i la formació a la plantilla en matèria d’igualtat de gènere; la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe i els processos de gestió de persones.

La guia per a elaborar plans d’igualtat per a empreses es pot descarregar a la pàgina web del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat (www.aferssocials.ad).