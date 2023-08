Espècies en perill d’extinció: Llangardaix Gegant de la Gomera

Un exemplar de Llangardaix Gegant de la Gomera (Sostenible o Sustentable)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Aquesta setmana prestem especial atenció a una de les espècies europees amb un seriós risc de desaparèixer. Concretament, aquest animal porta el nom d’una illa de les Canàries: La Gomera. Efectivament, ens estem referint a un rèptil, al Llangardaix Gegant de la Gomera. El Gallotia bravoana -el seu nom científic- és una espècie de llangardaix, sauròpsid, escatós, endèmica d’aquesta illa de l’arxipèlag canari.

Està en perill d’extinció pel reduït de la seva distribució geogràfica i per factors com la pressió humana, l’atac de gats, etc.

Per Sostenible o Sustentable