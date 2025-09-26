Una detinguda per possessió de droga i una parella per esbatussar-se davant del seu fill menor

Unes manilles de la Policia d'Andorra
Pel que fa a delictes contra la salut pública, agents del servei de Policia van detenir, la matinada de dijous, una dona de 23 anys amb 0,4 grams de cocaïna. A més, l’arrestada també duia 0,5 grams de marihuana i estava consumint begudes alcohòliques amb sis persones més en un aparcament. Els fets van tenir lloc a Andorra la Vella.

En un altre ordre de detencions, dijous, a Encamp, la Policia va arrestar un home de 50 anys i una dona de 56 com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. La parella s’hauria agredit mútuament al domicili on viuen davant del seu fill menor.

