Localitzat sense vida el boletaire que es buscava al Coll de Bóixols (Pallars Jussà)

Pirineu
Els Bombers han desplegat un ampli dispositiu en la recerca de l'home (Bombers de la Generalitat)
Els Bombers han desplegat un ampli dispositiu en la recerca de l’home (Bombers de la Generalitat)

Els Bombers de la Generalitat han localitzat, a dos quarts de deu d’aquest matí de divendres, el cos sense vida del boletaire que s’estava buscant a Bóixols, al municipi d’Abella de la Conca (Pallars Jussà). L’home, de 83 anys, ha estat localitzat per una de les dotacions dels Bombers que treballaven en la recerca, a uns 1.500 metres del lloc a on se l’havia vist per darrer cop.

La recerca s’havia iniciat el vespre del passat dimarts, dia 23, quan l’home, que havia sortit a buscar bolets amb el seu germà, es va perdre a la zona del Coll de Bóixols. Des d’aquell moment, i fins a la localització del cos de l’home, ha estat activat un ampli dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat, coordinat des del centre de comandament ubicat a la zona, i integrat per dotacions terrestres, efectius Grup d’Actuacions Especials (GRAE), de Muntanya i del Grup Caní de Recerca, així com la unitat de Drons, entre d’altres.

En el dispositiu de recerca també han participat Mossos d’Esquadra (efectius de Seguretat Ciutadana i de la Unitat de Muntanya), els quals faran l’aixecament del cadàver per delegació del jutge. Per la seva banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha activat una unitat i un equip de psicòlegs.



Els Bombers fan una crida a la prudència als boletaires

Els Bombers de la Generalitat tornen a fer una crida a la prudència en la pràctica d’activitats esportives i de lleure al medi natural, una crida especialment adreçada a aquelles persones que tinguin previst anar a buscar bolets aquest cap de setmana.



En aquest sentit, volen recordar els consells de seguretat per a boletaires:

  1. És imprescindible que, abans de sortir, es consulti la previsió meteorològica i informar-se de la zona si no es coneix. En cas que on es tingui previst fer l’activitat la situació meteorològica no sigui bona, valorar la idoneïtat de fer la sortida un altre dia.

  2. També cal recordar la importància de dur l’equipament de roba i calçat adequat, menjar, aigua i roba d’abric A més, especialment per als boletaires, dur colors vius facilitarà la localització en cas de perdre’s.

  3. És important portar el telèfon mòbil amb la bateria ben carregada i mapes o una aplicació que se sàpiga utilitzar bé. Això permetrà orientar-se en cas de pèrdua i es podrà trucar al 112 en cas de necessitat.

  4. No anar sols, mantenir sempre el contacte visual o verbal amb qui vagi d’acompanyant i, tots, tenir clar el recorregut. També cal prendre punts de referència per a orientar-se: camins, barrancs, el lloc on s’ha deixat el cotxe, etc.

  5. Adaptar l’activitat a la condició física i edat: evitar zones abruptes i amb risc de precipitació. I recordar que els dies es van escurçant i quan el dia és més curt, planificar la tornada per a arribar al punt de partida abans que es faci fosc. Sempre hauria de sobrar temps per a qualsevol imprevist.

Al web Temporada de bolets, es poden consultar tots els consells de seguretat, tipus de bolets comestibles i no comestibles i informació de servei per a la temporada boletaire. Pel que fa als detalls de la predicció meteorològica, els webs de referència són el del Servei Meteorològic de Catalunya i el butlletí Meteomuntanya de cada cap de setmana.

