Localitzat sense vida el boletaire que es buscava al Coll de Bóixols (Pallars Jussà)

Els Bombers de la Generalitat han localitzat, a dos quarts de deu d’aquest matí de divendres, el cos sense vida del boletaire que s’estava buscant a Bóixols, al municipi d’Abella de la Conca (Pallars Jussà). L’home, de 83 anys, ha estat localitzat per una de les dotacions dels Bombers que treballaven en la recerca, a uns 1.500 metres del lloc a on se l’havia vist per darrer cop.
La recerca s’havia iniciat el vespre del passat dimarts, dia 23, quan l’home, que havia sortit a buscar bolets amb el seu germà, es va perdre a la zona del Coll de Bóixols. Des d’aquell moment, i fins a la localització del cos de l’home, ha estat activat un ampli dispositiu de recerca dels Bombers de la Generalitat, coordinat des del centre de comandament ubicat a la zona, i integrat per dotacions terrestres, efectius Grup d’Actuacions Especials (GRAE), de Muntanya i del Grup Caní de Recerca, així com la unitat de Drons, entre d’altres.
En el dispositiu de recerca també han participat Mossos d’Esquadra (efectius de Seguretat Ciutadana i de la Unitat de Muntanya), els quals faran l’aixecament del cadàver per delegació del jutge. Per la seva banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha activat una unitat i un equip de psicòlegs.
Els Bombers fan una crida a la prudència als boletaires
Els Bombers de la Generalitat tornen a fer una crida a la prudència en la pràctica d’activitats esportives i de lleure al medi natural, una crida especialment adreçada a aquelles persones que tinguin previst anar a buscar bolets aquest cap de setmana.
En aquest sentit, volen recordar els consells de seguretat per a boletaires:
- És imprescindible que, abans de sortir, es consulti la previsió meteorològica i informar-se de la zona si no es coneix. En cas que on es tingui previst fer l’activitat la situació meteorològica no sigui bona, valorar la idoneïtat de fer la sortida un altre dia.
- També cal recordar la importància de dur l’equipament de roba i calçat adequat, menjar, aigua i roba d’abric A més, especialment per als boletaires, dur colors vius facilitarà la localització en cas de perdre’s.
- És important portar el telèfon mòbil amb la bateria ben carregada i mapes o una aplicació que se sàpiga utilitzar bé. Això permetrà orientar-se en cas de pèrdua i es podrà trucar al 112 en cas de necessitat.
- No anar sols, mantenir sempre el contacte visual o verbal amb qui vagi d’acompanyant i, tots, tenir clar el recorregut. També cal prendre punts de referència per a orientar-se: camins, barrancs, el lloc on s’ha deixat el cotxe, etc.
- Adaptar l’activitat a la condició física i edat: evitar zones abruptes i amb risc de precipitació. I recordar que els dies es van escurçant i quan el dia és més curt, planificar la tornada per a arribar al punt de partida abans que es faci fosc. Sempre hauria de sobrar temps per a qualsevol imprevist.
Al web Temporada de bolets, es poden consultar tots els consells de seguretat, tipus de bolets comestibles i no comestibles i informació de servei per a la temporada boletaire. Pel que fa als detalls de la predicció meteorològica, els webs de referència són el del Servei Meteorològic de Catalunya i el butlletí Meteomuntanya de cada cap de setmana.