Un arrestat per alcohol al volant i dos per incomplir ordres d’expulsió

Aquests darrers dies, agents del servei de l’ordre han detingut un conductor, de 58 anys. El motiu de l’arrest és que en la prova realitzada va donar una taxa d’alcoholèmia de 0,91. Val a dir que, l’home va ser controlat en primera instància per portar l’adhesiu de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) caducat. Va ser a continuació quan va ser sotmès a la prova d’alcohol al volant per la Policia donant positiu.
Així mateix, es va procedir a arrestar dos homes, de 23 i 31 anys, com a presumptes autors de delictes contra la Funció Pública. Els dos individus estaven incomplint ordres d’expulsió administratives i van ser detinguts al Pas de la Casa, un al matí i l’altre la tarda de dilluns. Es trobaven indocumentats.