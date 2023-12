Una d’esport extrem a les portes de Nadal

A nivell d’esports, les jornades de les festes nadalenques són del més variat que podem tenir al nostre abast per televisió. De la tranquil·litat d’una exhibició de billar, fins a uns acrobàtics salts d’esquí a Garmisch-Partenkirchen només començar el nou any. Però, aquesta setmana que ens condueix al Nadal la volem fer amb un extra de vertigen, sobre dues rodes i al límit.

Ara bé, recomanem veure les següents imatges abans de menjar els canelons, perquè, encara que no siguem nosaltres els que anem pujats damunt la bicicleta, la sensació de muntanya russa amb l’adrenalina a flor de pell hi és igual. No estaria gens bé “retornar” els canelons tan bons de l’àvia i que tant consten de fer. Aquí va, doncs, una d’emocions fortes per a no “apalancar-se” al sofà en aquestes dates.