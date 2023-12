Espècies en perill d’extinció: L’àliga imperial ibèrica

Un exemplar jove d’àliga imperial ibèrica (Sostenible o Sustentable)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Protagonisme, aquesta setmana, per a l’àliga imperial ibèrica (Aquila adalberti). És una espècie d’au, rapinyaire i per tant carnívora, falconiforme, de la família Accipitridae. Es tracta d’una de les aus endèmiques de la península Ibèrica. Encara que, actualment, la seva població es va mantenint i s’ha aturat la seva possible extinció, val a dir que, no fa massa anys, l’espècie sí que es trobava en una situació més que crítica amb molt pocs exemplars.

Això no vol dir que ara hagi desaparegut el risc. Res més lluny de la realitat. A Catalunya, per exemple, l’àliga imperial es considera extinta i el seu estat de conservació es defineix de vulnerable. El seu posat i el seu vol són majestuosos, poden arribar a pesar 3,5 quilos i amb les ales obertes arriben als 2 metres. Es diu que les seves urpes són 8 vegades més fortes que la mà humana.





Per Sostenible o Sustentable