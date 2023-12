T-Systems anuncia la seva solució de Bessó Digital basada en NVIDIA Omniverse

T-Systems Center

T-Systems International ofereix ara als seus clients NVIDIA Omniverse, una plataforma per a desenvolupar connexions 3D complexes i aplicacions sota el marc Universal Scene Description (OpenUSD) per a la digitalització industrial. Amb Omniverse, les empreses poden unificar les seves eines i dades 3D amb l’estàndard OpenUSD, la qual cosa permet als equips col·laborar a distància mitjançant visualitzacions i simulacions foto-realistes de, per exemple, línies de producció i instal·lacions industrials.

T-Systems s’encarregarà de la migració i gestió de la plataforma cloud europea, segura i sobirana per als clients interessats en Omniverse, solució que ja està sent utilitzada per un important fabricant alemany del sector de l’automoció.

En oferir Omniverse als seus clients dels sectors de fabricació i automoció, T-Systems pretén ajudar-los a impulsar els seus models d’innovació, augmentar l’eficiència del seu procés de planificació, eliminar errors costosos i reduir les barreres a la ràpida digitalització industrial.

En connectar les seves diferents eines i dades CAD a NVIDIA Omniverse, a través d’un canal de dades unificat basat en els estàndards USD, els fabricants poden crear bessons digitals de les seves instal·lacions que permeten a equips, multidisciplinaris i geogràficament dispersos, col·laborar en temps real, simulant les seves instal·lacions i processos de producció de manera ràpida, rendible, a escala i sostenible.

L’ús de bessons digitals i la connexió d’equips d’aquesta manera pot generar resultats transformadors en àrees com el desenvolupament de productes, les proves de seguretat i qualitat, així com en la formació del personal, entre moltes altres possibilitats més. La divisió de serveis de digitalització per a empreses i administració pública de Deutsche Telekom també proporcionarà serveis de consultoria, DevOps i data intelligence.

“Oferir NVIDIA Omniverse a través de T-Systems permetrà la digitalització, la innovació i la sostenibilitat”, explica Adel Al-Saleh, CEO de T-Systems i membre del Consell d’Administració de Deutsche Telekom. “L’oferta de plataformes cloud segures i sobiranes per part de T-Systems suposen un gran pas per a la indústria europea i perquè els nostres clients puguin fer ple ús d’Omniverse.“

“La simulació i els bessons digitals aporten una infinitat d’oportunitats al sector de la fabricació industrial”, afirma Markus Hacker, Regional director Enterprise Business, DACH, en NVIDIA. “L’oferta de NVIDIA Omniverse per part de T-Systems ajudarà els fabricants a accelerar el seu camí cap a la digitalització”.





Per Tecnonews