Un nefast tercer quart condemna un bon Andorra a Gran Canaria (97-92)

El tricolor Nacho Llovet intentant aturar una jugada ofensiva del Gran Canaria (acb Photo / M. Henríquez)

Difícil desplaçament a Gran Canaria el que tenia aquest diumenge el BC Andorra ja tan sols dos equips aquesta temporada han guanyat en territori canari. El partit ha començat amb molt encert per part dels dos equips, Jerrick Harding i Jean Montero es posaven l’equip a l’esquena i començaven a sumar les primeres diferències a favor en el marcador davant d’un Gran Canaria que s’agafava al partit amb un Ethan Happ que anava sumant dins la pintura. Al final del primer quart s’ha arribat amb un entretingut 24-28.

Al segon quart s’ha mantingut la tònica en el partit, lleugera superioritat dels andorrans, que veien que ara costava més anotar gràcies a la bona defensa d’un Miquel Salvó, que també ha estat encertat des de la línia del triple. Al descans s’ha arribat amb un 39-47 a favor dels de Natxo Lezkano.

Al tercer quart ha arribat el naufragi andorrà. S’ha desaprofitat els 8 punts d’avantatge i el Gran Canaria ha capgirat el marcador gràcies a uns encertats John Shurna (4/5 en triples) i Andrew Albicy (15 punts), exjugadors dels tricolors.

A l’últim quart, els andorrans han tirat d’orgull gràcies a un Tyson Pérez que ha acabat amb 23 punts i un Jerrick Harding i Jean Montero que han finalitzat amb 24 punts cadascun. Precisament un triple del dominicà Montero ha posat als dels Principat a només 3 punts avall dins de l’últim minut de partit, però no han pogut endur-se la victòria a Andorra, acabant amb 97-92 final.

Tot segueix igual per als andorrans, però amb una jornada menys, a falta de 5 jornades per al final de la lliga regular. Els de Natxo Lezkano estan 3 victòries per sobre del descens. El proper partit del BC Andorra serà novament fora de casa, concretament a la difícil pista del Nou Congost contra el Baxi Manresa, dissabte vinent, 20 d’abril, a les 18 hores.





Anotadors del Gran Canaria: AJ Slaughter (12), Andrew Albicy (15), Nico Brussino (10), John Shurna (16), Ethan Happ (16), J. Kljajic (0), Miquel Salvó (16), Pierre Pelos (4), Sylvain Landesberg (2), Ben Lammers (6).

Anotadors del BC Andorra: Tyson Pérez (23), Jean Montero (24), Jerrick Harding (24), Stan Okoye (5), Marin Maric (10), Mihajlo Andric (0), Rafa Luz (3), Juan Rubio (0), Tobias Borg (0), Nacho Llovet (2), Alexander Madsen (1).