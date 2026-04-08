El SAAS i el comitè d’empresa signen el nou conveni col·lectiu per al període 2026 – 2030

El Servei d’Atenció Sanitària d’Andorra (SAAS) i el comitè d’empresa han signat el nou conveni col·lectiu per al període 2026-2030. La signatura l’han dut a terme els deu membres de la comissió negociadora encapçalada pel seu president, el director econòmic i de recursos generals Luis Buendía, i la presidenta del comitè d’empresa, Eva Font. El conveni entra en vigor en data d’avui dimecres, una vegada rebuda la resolució favorable del Departament de Treball, i s’aplicarà de manera retroactiva des de l’1 de gener d’aquest 2026.
L’acord arriba després de l’“esforç col·lectiu”, tant de la direcció com de l’actual comitè d’empresa, per a tancar aquesta negociació “en un clima de diàleg constructiu“, així com de la ratificació per part la plantilla en votació amb un suport del 90%.
Entre els punts a destacar, figura l’increment de sou per a les categories professionals més baixes de la graella salarial, la recuperació de la retribució variable per objectius, la implantació d’un pla de pensions, la jornada laboral intensiva per a facilitar la conciliació, l’increment del preu de les guàrdies i les millores del pla de carrera professional, entre d’altres.
El proper dilluns dia 13 d’abril, la direcció i el comitè d’empresa han convocat als professionals a una reunió per a informar de la implementació del conveni.