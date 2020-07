Un milió d’euros per al foment de la ramaderia al primer semestre

El Consell de Ministres, a proposta de la titular de Medi Ambient, Agricultura, Silvia Calvó, ha aprovat l’adjudicació dels ajuts per al foment de pràctiques ramaderes de muntanya corresponents al període comprés entre l’1 de desembre del 2019 al 31 de maig del 2020 per un import total de 1.051.308,04 euros. Els ajuts s’han repartit entre un total de 86 explotacions ramaderes d’arreu del país, una xifra que és similar a la dels darrers anys, ja que el nombre de caps de bestiar total, així com d’explotacions ramaderes es manté estable.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, la voluntat del Govern és donar continuïtat i suport a la producció i carn del país. La subvenció té com a base el Reglament d’ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya.

Les subvencions s’han atorgat als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda -és a dir bovins, equins, ovins i caprins– en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país. D’aquesta manera, es valoren els animals de renda que s’alimenten de les pastures del territori andorrà, contribuint a mantenir el paisatge i la biodiversitat, tot minimitzant els riscos naturals com ara incendis o allaus.