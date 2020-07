S’aprova la creació d’escoles d’estudis, títols i escoles de música oficials

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el Reglament d’ordenament dels estudis oficials de música, de creació dels títols oficials de música i de creació dels centres oficials d’educació musical bàsica del Principat d’Andorra.

Tal com ha destacat el ministre Portaveu, Eric Jover, l’Executiu considera que la creació d’escoles de música oficials –com a centres públics no estatals–, és una eina essencial de l’àmbit educatiu, cultural i d’integració social. Segons ha destacat Jover, aquests centres han d’esdevenir institucions de referència en el foment del coneixement, l’estudi, la cultura i la pràctica d’aquest art.

Les escoles de música que vulguin convertir-se en oficials hauran d’acreditar els plans d’estudis i que aquests es validin. Els nivells en què es divideix l’educació musical bàsica són els següents: bàsic, elemental i mitjà.

A més, a banda de permetre la formalització d’aquests centres, el Reglament també regula la possibilitat de lliurar certificats amb valor oficial i de caràcter estatal que reconeguin els coneixements adquirits durant els cursos. L’obtenció dels títols oficials per part dels alumnes podrà ser o bé amb formació presencial –després de cada cicle– o bé com a candidats lliures. El text aprovat aquest dimecres permet la creació tant del títol elemental de música com del títol mitjà de música.