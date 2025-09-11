Un laboratori especialitzat italià analitza la pintura mural romànica del Principat

El Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha encarregat un estudi dels set conjunts romànics de pintura mural que es troben al país, amb l’objectiu d’avançar en el coneixement d’aquest patrimoni excepcional i establir les bases per a la seva preservació futura. L’empresa encarregada d’efectuar aquest estudi és el laboratori italià Consulenza e diagnostica per il restauro e la conservazione, especialitzat en investigació i diagnòstic previ a la restauració de béns. La intervenció sobre el terreny té una durada de 7 dies i el cost de la intervenció és de 15.570 euros.
Al llarg d’aquesta setmana i fins al dilluns 15, els especialistes Davide Melica i Llucia Bosch estan duent a terme un estudi científic i tècnic dels conjunts de Sant Joan de Caselles, Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Santa Coloma, les pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella i Santa Coloma (actualment conservades a l’Espai Columba) i Sant Serni de Nagol. Alhora, també s’estudia el tríptic de la Casa de la Vall, que es troba temporalment al taller de Patrimoni Cultural on s’està restaurant.
“Tots ells constitueixen una part essencial del llegat artístic i cultural d’Andorra, testimoni d’una època en què l’art romànic esdevingué una de les principals expressions espirituals i artístiques dels Pirineus. Aquest estudi permet reforçar el coneixement i la valorització del romànic andorrà, un patrimoni singular que forma part del llegat cultural dels Pirineus”, ha assegurat la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte.
Aquests treballs permetran disposar d’una diagnosi rigorosa i precisa, que servirà tant per a garantir la conservació de les pintures a mitjà i llarg termini com per a orientar futures intervencions de restauració. L’anàlisi científica prèvia és indispensable per a poder decidir com intervenir amb rigor i respecte. “Només així podem garantir que aquestes obres, que són una part fonamental de la identitat cultural d’Andorra, arribin en les millors condicions a les generacions futures”, ha matisat Isabel de la Parte.
Una diagnosi científica per a protegir el patrimoni
L’estudi combina anàlisis de laboratori, assaigs in situ i tècniques de monitoratge avançades per a poder obtenir una visió completa de l’estat actual de les obres. Aquesta metodologia inclou la identificació dels materials constitutius i les tècniques pictòriques originals; l’estudi dels processos de degradació i de l’impacte de les condicions ambientals; la detecció de possibles restauracions prèvies; i l’avaluació de l’eficàcia d’intervencions anteriors.
“L’ús de tècniques no invasives punteres ens permet obtenir moltes dades sense haver de prendre mostres de materials i intervenir directament sobre la pintura”, ha relatat la conservadora científica Llucia Bosch.
L’estudi s’emmarca dins del Pla Estratègic de la Cultura 2030, que té com a objectiu impulsar la promoció del patrimoni romànic i incrementar-ne el valor mitjançant l’elaboració d’un pla de conservació i gestió de les esglésies romàniques, a més de reforçar alguns dels elements que formen part de la candidatura a patrimoni mundial de la UNESCO Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra. Els resultats obtinguts també seran un complement a la resta de continguts de l’Enciclopèdia del Romànic d’Andorra, actualment en preparació.