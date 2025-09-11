El Festival de les Arts i la Cultura ‘Festimariu’ comptarà amb més d’una trentena de propostes en la seva tercera edició

La tercera edició del Festival de les Arts i la Cultura ‘Festimariu’, que es durà a terme del 12 al 14 de setembre, a Estamariu, comptarà amb més d’una trentena de propostes, entre les activitats que conformen el programa i les parades que formen part del mercat d’artesania i la mostra gastronòmica.
La tercera edició del certamen té l’aigua com a eix central, en honor a l’empresari i fundador de la Fundació Planes Corts, Joan Planes Vila, traspassat el gener passat. A més a més, al llarg del cap de setmana es podrà veure un audiovisual sobre la seva trajectòria. El vídeo es projectarà als baixos de Cal Parramon, una de les cases més representatives del poble i que ara es comença a restaurar per a albergar-hi un local de ‘coworking’ i un espai de memòria de Joan Planes, amb una sèrie d’objectes singulars i representatius que va recopilar al llarg de la seva vida.
El festival començarà aquest divendres amb l’obra de teatre ‘Dones de Flors i Herbes’, de la companyia La Fanga Escènica, que pretén donar valor a l’ofici de les trementinaires. La presidenta de la Fundació Planes Corts, Teresa Corts, ha dit que la cultura és “un dels eixos clau per al desenvolupament i la fixació de població als territoris rurals”. També ha ressaltat que la família “creu en el potencial dinamitzador que tenen els pobles” i que aquest va ser, precisament, un dels motius pels quals Joan Planes Vila va decidir impulsar la Fundació. En aquest sentit, l’alcaldessa d’Estamariu, Pilar Melsió, ha apuntat que, a través de l’entitat, l’empresari “va tenir la voluntat de convertir Estamariu en un punt de trobada per a la cultura, les arts, la creativitat”. A més, ha afirmat que amb aquestes tres edicions, el festival s’ha convertit en un referent al territori.
Una de les apostes del Festimariu és el concert i taller de danses occitanes que anirà a càrrec del grup Sarabat. D’aquesta manera, serà la primera vegada que el festival inclou propostes vingudes de la part més occidental del Pirineu català. La formació aranesa de música tradicional i folk està integrada per sis músics que toquen l’arpa, la mandolina, la viola de roda, els acordions diatònics, la flauta, la cornamusa gascona i el grall de pastor. La seva actuació es podrà veure dissabte, a les 19 hores, a la plaça de la Font Vella.
Dissabte també s’ha programat el concert de Lídia Pujol, on presentarà el seu darrer disc ‘Babel: dels fems i les flors’, en què l’artista commemora vint anys de trajectòria. Una altra de les novetats del programa d’enguany serà l’organització d’un taller participatiu d’escultura en directe, a càrrec del grafiter B:K i l’escultor de fusta Marçal Rotllan. En aquest sentit, la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, ha detallat que l’obra final representarà un mussol amb les ales obertes.
Exposició col·lectiva i mostra d’artistes juvenils
Durant tot el cap de setmana l’Espai Joan Planes acollirà una exposició col·lectiva amb 27 artistes pirinencs del col·lectiu l’Aparador i a l’Era de Cal Perotes hi haurà una mostra d’artistes juvenils. L’art també arribarà als carrers, on hi haurà una instal·lació d’una vintena de bugaders. El certamen també estrena una col·laboració amb el Festival d’arts ‘Amb pany i forrallat’, que es duu a terme als carrers de Sorre i Altron a principis d’agost. Aquesta permetrà que quadres inspirats a partir de ramats, ovelles i pastors arribin a Estamariu de la mà de l’associació Cambuleta.
La programació del Festimariu acabarà diumenge amb l’espectacle de circ ‘La Cirquestra’, a càrrec dels Improvistos Krusty Show. Altres propostes musicals que es podran veure al certamen són el taller de cançó improvisada, de Pep Lizandra i Allona Riera; el concert ‘La Clavellina d’aire’, a càrrec de Jordi Macaya i Cati Plana; i les cançons i corrandes amb Lluc Dexeus i Joan Christian Simelio. D’altra banda, la literatura com a joc serà la proposta de l’àmbit de les lletres per aquesta tercera edició del festival. Així, la traductora Esther Tallada i el filòleg Pau Vidal oferiran una interessant conversa amb l’escriptor Albert Villaró.