La delegació de la Generalitat a Andorra celebrarà la Diada de Catalunya parlant d’alimentació, cuina i salut

La delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra ha organitzat la xerrada i taula rodona ‘Alimentació, cuina i salut, un repte compartit’. Se celebrarà aquest divendres, 12 de setembre, a les 19 hores, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella. L’acte formarà part de la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya organitzada per la delegació de l’Executiu català al Principat.
L’activitat comptarà amb una xerrada del director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, i amb una posterior taula rodona amb el director d’Agricultura i Ramaderia del Govern d’Andorra, Josep Casals; la directora científica de la Fundació Alícia, Elena Roura; i la dietista i nutricionista Marta Pons.