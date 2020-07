Un jove és ingressat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell per un contagi de COVID-19

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell té a data d’avui una persona ingressada per complicacions després d’haver-se contagiat de COVID-19. Concretament, pateix afectació respiratòria. És el primer ingrés que hi ha al centre mèdic urgellenc des de fa dos mesos i mig. Des de llavors, tots els positius que s’havien detectat no requerien hospitalització i s’havien pogut tractar amb seguiment a domicili.

L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha remarcat el fet que, a més a més, aquest ingressat és una persona jove de la comarca. Per això, Fàbrega ha insistit novament en la necessitat que tothom ha de seguir les mesures elementals de prevenció, sigui quina sigui la seva edat o bé el seu estat de salut. Aquestes mesures per no contagiar d’altres persones, o per evitar ser víctima d’un contagi, són sobretot l’ús de la mascareta en espais públics, la distància entre persones i el rentat freqüent de mans.

El 3 de maig passat el Sant Hospital va donar l’alta a l’últim pacient que tenia ingressat per COVID-19, i des de llavors no s’havia hagut de fer cap altre ingrés ni hi havia cap cas pendent de resultat, malgrat que de manera constant s’ha seguit detectant positius que, en no ser greus, es podien tractar mitjançant l’aïllament a domicili tant dels afectats com dels seus contactes directes, ja fossin sospitosos o bé sense símptomes.

Jordi Fàbrega ha recordat que durant tot aquest temps des del món sanitari s’ha advertit que “aquesta pandèmia no s’ha acabat, ni molt menys“, tot i que valora positivament el fet que, pel que fa a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, aquestes darreres setmanes l’evolució està sent positiva i hi apareixen pocs casos nous, al marge de brots com el que es va detectar a la residència d’Oliana.

Fàbrega hi afegeix que “aquesta setmana serà molt important per l’evolució de la segona onada” i ha expressat “molts ànims a tots els professionals sanitaris”. El batlle urgellenc remarca que “la detecció i seguiment dels casos i el rastreig de contactes és fonamental”, però que ho és tant o més que tothom segueixi el consell de “#DistanciaMansMascareta“, i conclou que “ho hem de fer entre tots i totes”.