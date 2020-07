El PS pregunta sobre les escoltes de les comunicacions a Andorra i demana transparència al Govern

El grup parlamentari socialdemòcrata vol tenir accés al contracte renovat i als extingits d’evolució i manteniment del sistema d’intercepció legal de les comunicacions, signats entre Andorra Telecom, S.A.U. i l’empresa Excem Grupo 1971 amb l’objectiu de conèixer els detalls de les intercepcions legals de les comunicacions al Principat. Els socialdemòcrates reclamen transparència: “tenint en compte que el contracte fa referència a un objecte delicat, com són les comunicacions particulars, considerem que és necessari que hi hagi el màxim de transparència i s’expliqui i es faci pública tota la documentació referent a contractació sobre la intercepció de les comunicacions” ha explicat el conseller del Partit Socialdemòcrata, Roger Padreny.

Paral·lelament a aquesta demanda d’informació, Padreny ha formulat una sèrie de preguntes escrites a Govern “per esclarir tant el protocol de funcionament de l’ús del maquinari i programari que permet interceptar les comunicacions, així com quins perfils o casuístiques han sigut objecte o subjecte de la intercepció de les comunicacions, com també s’expliqui públicament quin ús es fa de les dades enregistrades i qui té accés a aquestes dades”, ha explicat Padreny.

En primer lloc, el conseller general demana quins motius han portat a Andorra Telecom a renovar el contracte, quina és l’amortització actual del maquinari o dispositius emprats per interceptar les comunicacions, així com del seu software.

En segon lloc, des del PS volen saber quants cops s’han utilitzat els dispositius d’intercepció de les comunicacions des de la posada en funcionament del sistema d’intercepció, quines han estat les casuístiques en què s’han utilitzat els serveis d’intercepció de les comunicacions i quins perfils de persones, físiques, jurídiques o entitats, han sigut objecte de la intercepció de les comunicacions.

En tercer lloc, Padreny demana per què es va decidir situar dos dispositius separats físicament, un situat a les dependències d’Andorra Telecom i un altre a la Policia i com funciona la relació entre aquests dos dispositius físicament separats. Des del PS demanen també quines persones tenen accés a l’ús d’aquests dispositius i quin és el marc legal que les empara en la utilització, així com funciona el procediment habitual d’ús i quins són els protocols d’actuació. En aquest sentit, Padreny pregunta qui i com es comuniquen les intercepcions legals de les comunicacions.

Finalment, des del PS volen saber on queden enregistrades totes les actuacions fetes i les dades recollides, i si s’eliminen les dades enregistrades. En cas afirmatiu, Padreny vol saber en quin termini màxim s’eliminen aquestes dades.