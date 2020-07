La Festa Major d’Escaldes-Engordany arrenca aquest dijous

Escaldes-Engordany ha salvat la festa major, que es desenvoluparà a partir d’aquest dijous fins diumenge sota estrictes mesures de seguretat. Hi haurà concerts, però tothom haurà d’estar obligatòriament assegut i dur mascareta. La festa s’acabarà cada dia a les 10 de la nit.

Aquest dimarts els operaris del comú d’Escaldes-Engordany estaven col·locant les banderoles decoratives als carrers i s’estava muntant a l’aparcament dels Veedors l’escenari que acollirà els concerts. S’han pogut salvar, però com totes les activitats de la festa major, amb estrictes mesures de seguretat, coordinades amb el ministeri de Salut, com ha explicat el cònsol menor, Joaquim Dolsa.

Els concerts seran variats, amb actuacions de DJ Montalvo, un grup tribut a U2, el concert Los 40Pop amb Salva Racero i Miquel Abras, i Patxi Leiva. L’aforament per als actes a l’exterior serà de 250 persones, totes assegudes i amb mascareta, i a l’interior no es podrà superar el centenar. No es podrà ballar ni menjar.

La festa major manté les actuacions tradicionals de l’orquestra Maravella, dissabte, i el ball de Santa Anna a càrrec de l’esbart, diumenge. Els més petits tindran firetes.

Com a novetat, el comú ha proposat el Menú festa major, en què participen uns trenta establiments de la parròquia i el programa A ContraCorrent. Aquesta iniciativa permet als artistes del país tenir un espai a la placeta Santa Anna per a les seves actuacions. Es posarà en marxa durant la festa i s’allargarà fins que faci bon temps. Un castell de focs artificials tancarà diumenge la festa major.