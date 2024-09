Un inici de setembre generós quant a pluja al Pirineu

El Pirineu ha rebut força precipitació aquest inici de setembre (Sundry Photography. iStock / Getty Images Plus)

Amb l’arribada de setembre, el diumenge dia 1, les nuvolades productores de precipitacions han estat generoses i, sobretot han regat gran part de Catalunya. Malauradament, un racó, la costa Brava i zones pròximes han quedat al marge dels valors generosos. En alguns observatoris només s’han totalitzat valors de 10 a 15 mm o l/m² (equival al mateix).

En aquests deu dies destaquen els 139 mm de la Roca del Vallès, els 136 d’Espot 2.500, els 135 del Lac Redon, 133 a Granollers, 125 al Pantà de Sta. Anna, 119 al Parc Natural dels Ports, 117 a La Llacuna, 115 al Vilosell,113 a l’Aldea, 110 a Fogars de la Selva, 107 a Mas de Barberans o 106 a Dosrius.

Aquest és el TOP 12 que coincideix amb els observatoris que han superat els 100 mm de precipitació. Petites inundacions locals, algunes barrancades amb arrossegament de petits rocs o terres i alteracions del transport i la mobilitat en són les conseqüències. Malauradament, una dona morta, sembla que en ser arrossegada fins al mar de la costa barcelonina.

Sens dubte un respir important en la situació de sequera que arrosseguem. El dèficit enorme, en un període de gairebé quatre anys, no s’aixeca amb uns dies de pluges favorables. Tot i això, han estat molt benvingudes. A les capçaleres dels rius pirinencs han fet mantenir cabals i gairebé reserves, però, per a tornar a acumular Hm³ com a finals de primavera, haurien de ser superiors i més persistents en el temps.

Precisament, a les capçaleres dels rius és on més ha plogut des que va començar l’any.

De moment, al rànquing dels 10 observatoris amb més pluviometria de la xarxa automàtica de Meteocat se situa Espot amb 1320 mm, segueix Certascan amb 1031 mm, 1019 al Lac Redon, 996 a Salòria 2450, Boí amb 962, Núria amb 926 i Ulldeter frega els 909, al Cadí Nord-Ref. Prat d’Aguiló se’n porten 855, a la Bonaigua 843 i, finalment, tancant aquesta llista dels deu amb més precipitació se situa St. Pau de Segúries amb 810 mm

No ens enganyem necessitem molts més litres per a revertir un dèficit molt acusat. El subsol, embassaments, vegetació amb arrels més fondes… necessiten pluges superiors a les normals, les pròximes setmanes i mesos.





Per Francesc Mauri