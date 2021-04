Un centenar d’inscrits a la segona edició de la OTSO Trail Dog d’Encamp

Amb gairebé un centenar d’inscrits, el Comú d’Encamp ha presentat avui la segona edició de la OTSO Trail DOG d’Encamp 2021. Queden molt poques places, només disponibles a través de les accions promocionals de la cursa, que arriba el pròxim diumenge amb un 35% d’inscrits de fora d’Andorra i un 80% de nous corredors.

La cursa de muntanya, en la que els participants són equips formats per una persona i el seu gos, tindrà lloc el pròxim 25 d’abril a partir de les 10:30h del matí amb sortida i arribada al centre d’Encamp, concretament a la Plaça dels Arínsols i és l’inici de la temporada d’esdeveniments esportius en l’àmbit del trail a l’aire lliure a la parròquia. La seguiran la 38 edició de la Travessa d’Encamp, l’Spartan Race, la 25k, 7k i roller al Port d’Envalira, i alguna novetat que es presentarà més endavant. Tots ells esdeveniments amb voluntat de gaudir de la muntanya i aportar visitants a la parròquia.

Xavier Fernàndez, conseller de Joventut i Esports ha remarcat que “busquem la màxima participació i intentar generar un cap de setmana d’activitat a la parròquia amb la màxima seguretat aplicant les mesures que ens exigeix la pandèmia“.

Durant la roda de premsa Liliana Ochoa, directora de la cursa i representant d’OTSO, ha presentat els recorreguts de les dues modalitats, la de 3 km pensada per un públic més ampli, fins i tot, amb l’opció de fer-se caminant. El desnivell és d’uns 150 m positius, i hi ha dues categories femenina i masculina. En aquesta modalitat no es té en compte la dimensió del gos, i per tant, només hi ha una subcategoria. El recorregut arriba fins a Les Bons.

El recorregut de la modalitat de 9 km, amb un desnivell positiu de 522 m, arribarà fins al Bony de les Neres, està pensat per a un públic més preparat i habituat a les curses de trail. Aquesta modalitat es divideix en categories femenina i masculina i en dues subcategories, d’acord amb el pes del gos, més de 25 kg i menys de 25 kg.

Aquesta serà també una cursa Covid-19 “ready”, i per això a part de la mascareta obligatòria en tot el recorregut urbà i en els avançaments, les sortides esglaonades, s’ha inclòs l’obligació de presentar una prova d’antígens negativa realitzada en les darreres 48 hores abans de la cursa.

El divendres 23 i dissabte 24, des de les 14 h fins a les 20 h, s’habilitarà un Village, en aquesta ocasió, reduït per les limitacions de la pandèmia, a la plaça dels Arínsols, per recollir els dorsals i realitzar les revisions. El Comú d’Encamp habilitarà un espai per repartir, de forma gratuïta, ampolles per ruixar les miccions dels animals i informar sobre les mesures de tinença responsable d’animals.

Tots els inscrits rebran un welcome pack amb material esportiu i per als tres primers classificats, de les categories masculina i femenina absoluta 9K, hi ha tres premis en metàl·lic de 75, 50 i 25 euros respectivament. Per a tots els participants hi ha una foto de regal que es podran endur en el mateix moment de la cursa per a tots els finishers.

La roda de premsa ha comptat amb la presència de dos gossos que també participaran a la cursa.

Tota la informació relativa a la cursa, també es pot trobar als perfils d’instagram de @encamp.esport i @traildogandorra.