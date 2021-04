Filloy referma lligams en matèria d’adopcions amb la delegació de la República Dominicana a la Cimera

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, ha mantingut aquest dimarts al matí una reunió bilateral amb representants de la delegació de la República Dominicana que s’ha desplaçat a Andorra per celebrar la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern.

Per part d’Andorra hi ha participat el ministre Filloy; la secretària d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Teresa Milà; i el director d’Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Olivé. La delegació del país caribeny ha estat formada pel viceministre de Relacions Exteriors pels Afers de Política Multilateral, Ruben Silié; la directora d’Integració Regional del Ministeri de Relacions Exteriors; i la directora de Cimeres i Fòrums Polítics del Ministeri de Relacions Exteriors; Ana Castellanos.

Durant la trobada, ambdues delegacions han repassat l’estat actual i el funcionament dels mecanismes d’adopcions existents entre els dos països, que es van formalitzar amb el conveni d’adopcions signat el 2006 per Andorra i la República Dominicana.

En aquest sentit, Filloy i Silié han celebrat les bones relacions i la bona entesa entre ambdós països en aquesta matèria. De fet, la reunió també ha servit per reforçar els lligams que uneixen Andorra i la República Dominicana en aquest terreny i perquè alhora els representants dominicans poguessin conèixer de primera mà els treballs d’Andorra pel que fa a les adopcions. Precisament, la delegació caribenya ha valorat molt positivament la tasca duta a terme per Afers Socials, entre d’altres, amb la finalitat d’integrar plenament els infants dominicans adoptats per famílies del Principat.