Un arrestar per conduir amb el permís suspès i, un altre, per accedir al país amb droga

Aquesta darrera setmana, agents del servei de Policia han procedit a la detenció d’un home, de 23 anys, a la frontera hispanoandorrana del riu Runer com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública. Concretament, l’individu arrestat es trobava conduint el seu vehicle tenint el permís suspès.
Per altra banda, però també a la frontera hispanoandorrana del riu Runer, el servei de l’ordre va arrestar un turista de 28 anys. Aquest, pretenia accedir al Principat d’Andorra en un autobús de línia regular amb 6,7 grams de tusi.