El càlcul previ de l’IPC indica que baixaria dues dècimes al gener

Un carro de la compra amb aliments
Un carro de la compra amb aliments (Freepik)

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de gener de 2026 és del +2,5% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, disminuiria dues dècimes respecte a l’IPC del mes de desembre de 2025 (+2,7%).

Aquest comportament és degut principalment, al decreixement dels preus del grup “Transports”. Amb menor impacte, els preus dels grups “Alimentació i begudes no alcohòliques” i “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”.  

