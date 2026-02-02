El càlcul previ de l’IPC indica que baixaria dues dècimes al gener

La variació interanual estimada de l’Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de gener de 2026 és del +2,5% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, disminuiria dues dècimes respecte a l’IPC del mes de desembre de 2025 (+2,7%).
Aquest comportament és degut principalment, al decreixement dels preus del grup “Transports”. Amb menor impacte, els preus dels grups “Alimentació i begudes no alcohòliques” i “Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”.