Set detencions per conduir sota els efectes de l’alcohol

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut set homes els darrers dies. Un d’ells, de 24 anys, va ser arrestat dijous al vespre, a la CG2, a Encamp, amb un positiu d’alcoholèmia d’1,96. Durant el control i tot el procés de detenció, també va proferir, reiteradament, insults xenòfobs contra col·lectius de residents al país, motiu pel qual també se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la Constitució.
Una estona més tard, es va detenir un altre conductor, de 26 anys, amb una taxa d’alcoholèmia de 0,97 i positiu en drogues al volant arran d’un accident de circulació a la CG1, a Andorra la Vella, en què el cotxe va xocar contra la rotonda de Prat Salit i va sortir projectat contra el talús de la muntanya. En l’accident no es va veure implicat cap altre vehicle, però dues de les passatgeres del turisme van resultar ferides, motiu pel qual també es va arrestar el conductor com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral per lesions per imprudència.
Un altre conductor, de 31 anys, també va ser detingut arran d’un accident de trànsit de danys materials la matinada de diumenge, a la Cortinada, amb una taxa d’alcoholèmia d’1,98.
La resta de persones arrestades en diferents punts de la xarxa viària per positius d’alcohol al volant tenen entre 20 i 44 anys i van ser controlades amb taxes d’1,10 a 2,30.