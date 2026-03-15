Un Andorra que mereixia més s’emporta un sol punt de Granada (1-1)

Empat (1-1) amb mal regust per a l’FC Andorra després d’un partit que ha estat dominant i creant clares oportunitats de gol. Fins i tot l’àrbitra, Marta Huerta, ha anul·lat el gol de la victòria dels del Principat al minut 93 per una falta prèvia. Ara els tricolors estan 8 punts per sobre del descens i a 9 del play-off d’ascens a primera.
Els de Carles Manso han començat amb una doble oportunitat al minut 6 dels dos centrals tricolors, Gael Alonso i Diego Allende, que han fet lluir al porter del Granada, Luca Zidane. L’exjugador del Barça i Osasuna, José Arnáiz, ha fet el primer gol del Granada, amb la primera i, pràcticament, única aproximació dels andalusos a la primera part. La reacció andorrana no s’ha fet esperar i, només 5 minuts després Imanol feia el gol de l’empat. El porter dels del Principat, Owono, a les acaballes de la primera meitat, ha salvat un 1 contra 1 molt clar de José Arnáiz. Amb l’1-1 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat, Owono ha tornat a ser el salvador dels andorrans amb tres grans aturades, sobretot l’última aturada del minut 91 de partit. El Granada ha estat millor que a la primera part, però els de Carles Manso han sabut aguantar bé les seves envestides. Quan semblava que tot estava abocat a l’empat final, Olabarrieta ha marcat en un contraatac al minut 93, però el gol no ha pujat al marcador, per una falta prèvia del mateix Olabarrieta al principi de la jugada. Amb l’1-1 s’ha arribat al final del partit.
El proper partit de l’FC Andorra serà, a Encamp, contra l’SD Eibar, el dissabte 21 de març, a les 16:15 hores.