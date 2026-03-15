Roger Puig tanca els Jocs Paralímpics de Cortina amb uns resultats històrics per a Andorra

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha posat aquest diumenge punt final a la seva participació als Jocs Paralímpics de Cortina després de no poder completar l’eslàlom (SL), en una jornada extremadament complicada marcada per les condicions meteorològiques. El dia ha començat amb més de 20 centímetres de neu nova i molt humida, fet que ha dificultat enormement l’accés a les pistes. Molts vehicles han quedat atrapats a la carretera, provocant un important col·lapse a l’arribada a l’estació. Un cop a la zona de competició, desenes de voluntaris i treballadors han estat treballant intensament per a poder preparar el traçat i tots els accessos.
La pista presentava una gran acumulació de neu i s’ha hagut de retirar amb petites turbines, mentre que amb retrac s’han allisat els voltants del traçat. A més, els equips han hagut de derrapar la pista i salar-la per a intentar garantir unes mínimes condicions de competició. Fins i tot les grades del públic s’han hagut de netejar completament per a retirar la neu acumulada.
Finalment, amb una hora de retard sobre l’horari previst, s’ha pogut iniciar la cursa. La neu presentava unes condicions molt particulars, però tot i així ha resistit millor del que inicialment s’esperava, encara que amb bastants sotracs al llarg del traçat.
En aquestes condicions, Roger Puig, ha tingut diversos problemes d’equilibri durant la baixada. Després de l’entrada al segon mur, un interior en una porta l’ha deixat fora del traçat, quedant eliminat de la competició.
Malgrat aquest DNF en l’última prova, Andorra tanca els Jocs Paralímpics amb uns resultats històrics gràcies a l’actuació de Roger Puig.
El moment més destacat va arribar al descens (DH), on l’andorrà va aconseguir una magnífica cinquena posició, quedant molt a prop del podi i obtenint un diploma paralímpic, el millor resultat per a Andorra en uns Jocs Paralímpics d’hivern.
Posteriorment, al supergegant (SG) Roger Puig va finalitzar en onzena posició, completant una bona actuació que el va mantenir dins el grup capdavanter de la disciplina, confirmant el nivell mostrat durant tota la temporada en les proves de velocitat.
Al gegant (GS) va acabar en 15a posició en una cursa marcada també per unes condicions de neu molt difícils i diverses incidències que van obligar-lo a repetir la primera mànega després d’una interrupció.
Amb aquests resultats, Roger Puig confirma la gran progressió mostrada durant tota la temporada, consolidant-se entre els millors especialistes del món en disciplines de velocitat i competint al màxim nivell internacional.
Tot i el desenllaç complicat de l’eslàlom, el balanç global dels Jocs és molt positiu tant per a l’esportista com per a l’equip andorrà, que torna de Cortina amb una fita històrica per a l’esport del país.